VENI, VIDE, VICE

Esquecemos tantas coisas do nosso tempo de escola, mas o “Vim, Vi e Venci” (acima como foi e como é), mesmo a nós, não versados no latim jamais foi esquecido e, embora adormecido desde “aquela longínqua sabatina” – “sabatina” (lembram? – saudade escolar que se perdeu no tempo e no espaço) estava mesmo adormecida – pelo menos esteve até a última quinta feira – quando a página 12 desse nosso banquete de informações – de notícias – desse nosso flerte diário, que conhecemos como O Paraná, publicou uma matéria em torno do Catuaí Shopping – que chegou ao que dizem ser o “Oscar dos shoppings-Centers”. O Catuaí é considerado o maior shopping construído no Brasil depois da pandemia, é bonito, atraente, confortável, convidativo, gerador de empregos, de negócios – bons negócios – tem até supermercado diferenciado dos modelos triviais. Melhor ainda: O Catuaí, “ainda adolescente”, recém-nascido, digamos, celebra ser finalista da maior premiação nacional dos shopping centers. No ranking dos supermercados, então, está deixando atrás, comendo poeira, muitos concorrentes que nessa área estão se convencendo que precisam melhor muito. Particularmente, me sinto um tanto quanto congratulado, pois pouco tempo atrás me foi solicitado num órgão de comunicação, a “DAR UMA PEGADA” (expressão que está no e-mail que me foi enviado) no Catuaí, então em construção. Sobre o teor do pedido me limitei a apenas chamar atenção sobre possíveis nascentes ali existentes, o que foi observado. Nada mais do que isso. Não havia sentido na ordem e, um órgão de comunicação ser usado em prejuízo de uma cidade, de uma região e de um empreendimento maiúsculo, tão grande, em razão de um dono de TV manifestar-se inimigo de um empreendedor que não tolera seria inverossímil. Assim, eis aí, encaixando-se no Catuaí, diante de todos os óbices que enfrentou, o merecimento de alcançar essa edição do prêmio Abrasce, além de também merecer refletir a histórica frase respeitável, honrada e invejável do grande General Julio Cezar: Vim, Vi e venci. O Catuaí, em Cascavel: “Veni, Vidi e Vici”. E, concluindo: Este artigo não está revestido de nenhuma roupagem comercial ou de merchand…Trata-se de exclusiva edição jornalística assentada em informação de ocorrido e de opinião.

GRIFE

854 CCD – Placa de moto paraguaia conduzindo paraguaios a Guaira e Terra Rocha, disfarçados de índios, em busca de terras.