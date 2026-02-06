Paraná - Curitiba foi oficialmente reconhecida como Capital do Turismo Ferroviário em cerimônia na Estação Rodoferroviária, reforçando o protagonismo da cidade no setor. O título integra a Lei 22.703/2025 e inclui 5 de fevereiro no calendário estadual em referência à Estrada de Ferro Paranaguá–Curitiba. O trajeto, que completou 140 anos, está entre os melhores passeios ferroviários do mundo.
Show Rural
Entre 9 e 13 de fevereiro, Cascavel recebe o Show Rural Coopavel, um dos maiores eventos agropecuários do País e vitrine de inovação no campo. A feira deve reunir de 350 mil a 400 mil visitantes e mais de 600 expositores. O Governo do Paraná terá ampla participação, com presença prevista do governador Ratinho Junior e apresentação de programas. A expectativa é movimentar entre R$ 4 bilhões e R$ 6 bilhões em negócios.
Referência turística
Ponta Grossa, nos Campos Gerais, consolida-se como eixo de desenvolvimento do Sul ao combinar infraestrutura moderna, localização estratégica e crescimento planejado. A 113 km de Curitiba, conecta regiões produtivas ao Porto de Paranaguá, fortalecendo a logística. Em 2025, recebeu pelo segundo ano seguido a classificação “nota A” no Mapa do Turismo Brasileiro. O selo do Ministério do Turismo reconhece a qualidade da gestão e da estrutura oferecida aos visitantes.
Eixão do Desenvolvimento
O Governo do Paraná vai investir R$ 85 milhões na construção do Eixão do Desenvolvimento, em Toledo, para reduzir gargalos logísticos e ampliar a mobilidade urbana. A nova via terá cerca de oito quilômetros e ligará a BR-163 ao Biopark, polo de expansão econômica. O anúncio foi feito pelo governador Ratinho Junior na inauguração da duplicação da PR-317. Os recursos serão repassados à prefeitura para execução da obra, considerada estratégica ao crescimento do município.
Seguro rural 2026
O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, afirmou que a bancada trabalhará para derrubar o veto ao projeto sobre regularização de imóveis em áreas de fronteira. Também criticou a falta de proteção orçamentária ao seguro rural na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Segundo Lupion, a prioridade é garantir recursos para o seguro, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e a assistência técnica no campo.
Reforma no Judiciário
Pré-candidato ao Planalto, o governador Ratinho Júnior (PSD) defendeu mudanças no Judiciário e maior autocontenção do STF após questionamentos sobre a atuação da Corte. A declaração ocorreu em meio à repercussão do caso Banco Master e ao avanço, no Senado, de pressão por impeachment de ministros. Ratinho também criticou benefícios considerados excessivos a magistrados. Para o governador, o debate é essencial ao equilíbrio entre os Poderes.
Safra de verão
A colheita da safra 2025/26 alcançou 14% da área de soja e 10% do milho no Paraná, mesmo sob calor intenso e instabilidade climática. O milho registra produtividades acima da média, enquanto a soja avança de forma desigual entre as regiões. O feijão tem colheita praticamente concluída, com recuperação nos preços. Dados do Deral e do Simepar indicam que o clima seguirá como fator decisivo para o desempenho das lavouras.