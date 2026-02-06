Paraná - Curitiba foi oficialmente reconhecida como Capital do Turismo Ferroviário em cerimônia na Estação Rodoferroviária, reforçando o protagonismo da cidade no setor. O título integra a Lei 22.703/2025 e inclui 5 de fevereiro no calendário estadual em referência à Estrada de Ferro Paranaguá–Curitiba. O trajeto, que completou 140 anos, está entre os melhores passeios ferroviários do mundo.

Show Rural

Entre 9 e 13 de fevereiro, Cascavel recebe o Show Rural Coopavel, um dos maiores eventos agropecuários do País e vitrine de inovação no campo. A feira deve reunir de 350 mil a 400 mil visitantes e mais de 600 expositores. O Governo do Paraná terá ampla participação, com presença prevista do governador Ratinho Junior e apresentação de programas. A expectativa é movimentar entre R$ 4 bilhões e R$ 6 bilhões em negócios.

Referência turística

Ponta Grossa, nos Campos Gerais, consolida-se como eixo de desenvolvimento do Sul ao combinar infraestrutura moderna, localização estratégica e crescimento planejado. A 113 km de Curitiba, conecta regiões produtivas ao Porto de Paranaguá, fortalecendo a logística. Em 2025, recebeu pelo segundo ano seguido a classificação “nota A” no Mapa do Turismo Brasileiro. O selo do Ministério do Turismo reconhece a qualidade da gestão e da estrutura oferecida aos visitantes.

Eixão do Desenvolvimento

O Governo do Paraná vai investir R$ 85 milhões na construção do Eixão do Desenvolvimento, em Toledo, para reduzir gargalos logísticos e ampliar a mobilidade urbana. A nova via terá cerca de oito quilômetros e ligará a BR-163 ao Biopark, polo de expansão econômica. O anúncio foi feito pelo governador Ratinho Junior na inauguração da duplicação da PR-317. Os recursos serão repassados à prefeitura para execução da obra, considerada estratégica ao crescimento do município.