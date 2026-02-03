Professor Rodrigo com os campeões da categoria Mista C, Gustavo Reis Mesquita e Isadora Royer, e os finalistas, Ediane Fugivara e Daniel Fugivara, acompanhados pelo professor Michel.

Cascavel e Paraná -

Foto inferior: Professor Rodrigo com os finalistas da categoria Mista A, Ana Carpenedo e Cauã Dias Moreira, e os campeões, Taina Moreira e Oberdan Santos, acompanhados pelo professor Michel.

Entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro, as quadras da Associação Médica de Cascavel (AMC) foram palco de mais uma iniciativa que reforça o esporte como ferramenta de integração, saúde e convivência social. O Torneio FD Empreendimentos de Tênis – Duplas Mistas, organizado pela Escola Tênis Mania, reuniu atletas, familiares e associados em uma programação marcada por competitividade saudável e momentos de lazer.

O campeonato contou com a participação de 50 duplas, totalizando 100 inscritos, respeitando o formato de duplas mistas, com a obrigatoriedade de um jogador e uma jogadora em cada equipe. A proposta vai além da disputa esportiva: valoriza a inclusão, o trabalho em equipe e o equilíbrio entre homens e mulheres dentro das quadras, refletindo princípios cada vez mais presentes no esporte contemporâneo.

Na categoria Mista A, os finalistas foram Ana Carpenedo e Cauã Dias Moreira, e os campeões Taina Moreira e Oberdan Santos. Na categoria Mista B, os finalistas foram João Becker e Maria Kist, e os campeões Enzo Turoni e Heloísa Longo. Pela categoria Mista C, os finalistas foram Ediane Fugivara e Daniel Fugivara, e os campeões Gustavo Reis Mesquita e Isadora Royer. Já na categoria Mista D, os finalistas foram Jorge Boas e Vânia Drun, e os campeões Samuel Silva e Isabelli Drun.