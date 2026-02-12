TEMPERO BEM-VINDO

Cascavel e Paraná - Este nosso Jornal O Paraná, em seu constante monitoramento em torno dos interesses de nossa sociedade, informou, em uma de suas edições, que o Governo do Estado manifestou interesse em aplicar mais de vinte milhões de reais em obra em Cascavel, num detalhe que chamam de “trincheira”. Observa-se que, vez ou outra, contamos com a sorte do Governo do Estado constatar a necessidade de auxílio e oferecer ajuda, isso por que, durante os dois períodos ocupados pelo ex-prefeito e ex-condenado, quando se buscavam soluções, o que se encontravam eram alterações, propostas por “interessados”, a um colegiado chamado “Câmara” que, até em certa ocasião, deixou uma marca até hoje inesquecível e que teve como título o rótulo chulo de “Quinhentos Paus”. O dito exalava cheiro de corrupção. Devido a essas circunstâncias o que nos estimulam constatar – “é quase inacreditável” – é a inexistência de um plano sério, de rígidos critérios técnicos a serem respeitados – como em qualquer cidade do mundo – ou seja, estamos “desconfiados” de que NÃO TEMOS A PLANTA DE UM PLANEJAMENTO URBANO que venha a ser seguido – em estudos técnicos – com responsabilidade, plano no qual se tenha previsões ajustadas às imposições racionais que surjam no cotidiano – principalmente de tráfego.

A propósito: Está mais do que evidenciado – até para leigos – que na junção da Rua Erechim com Avenida Brasil, em Cascavel, será necessário um sistema de “Viaduto”… Ou congestionamentos e mais uma série de transtornos provocarão volume imenso de problemas, não só ali como, e principalmente, em outros setores de nosso sistema viário. A “insensatez” tem se assanhando naquele setor em busca de convencer que “pinturas no asfalto” poderão substituir a solução irrefutável do Viaduto. É algo insensato de se esperar de quem já se conhece, afinal, segundo o bordão popular, “quem mora na aldeia conhece os caboclos.”

Não tivessem “presenteado” 40 milhões do cascavelense – em ônibus elétricos – teríamos recursos em volume de lamber os lábios – recursos que poderiam ser agora aplicados no futuro e necessário Viaduto da Erechim.

