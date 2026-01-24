O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a descartar qualquer plano rumo ao Planalto. Pela segunda vez em duas semanas, reafirmou que será candidato à reeleição e classificou rumores presidenciais como “especulação”. Tarcísio também negou disputa com Flávio Bolsonaro (PL), nome ventilado para a Presidência. Disse que seu foco é São Paulo e a construção de uma direita “unida e forte” contra a esquerda.

PECs na fila

O Senado tem 19 PECs prontas para votação, com destaque para a redução da jornada semanal para 36 horas e dois dias de descanso remunerado. Também pode avançar a proposta que extingue a reeleição e unifica mandatos em cinco anos. As matérias já passaram pela CCJ e aguardam deliberação em Plenário. Se aprovadas, seguem para a Câmara.

Pressa no acordo

Os presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e Hugo Motta, defenderam tramitação rápida do acordo Mercosul–União Europeia no Congresso. Segundo o senador Nelsinho Trad, a ideia é acelerar o rito assim que o texto chegar ao Parlamento. Do lado europeu, o acordo ainda passa por análise jurídica antes da votação. O tratado prevê redução de até 90% das tarifas em dez anos.

Rombo histórico

As liquidações do Banco Master e do Will Bank produziram um rombo de R$ 47,3 bilhões, o maior já registrado em uma quebra bancária no país. O valor supera com folga o antigo recorde do Banco Nacional, que corrigido soma R$ 32,5 bilhões. A diferença entre os dois é de R$ 14,8 bilhões. Segundo o Banco Central, o prejuízo envolve fraudes e títulos sem lastro. As investigações seguem em curso.