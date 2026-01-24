O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a descartar qualquer plano rumo ao Planalto. Pela segunda vez em duas semanas, reafirmou que será candidato à reeleição e classificou rumores presidenciais como “especulação”. Tarcísio também negou disputa com Flávio Bolsonaro (PL), nome ventilado para a Presidência. Disse que seu foco é São Paulo e a construção de uma direita “unida e forte” contra a esquerda.
PECs na fila
O Senado tem 19 PECs prontas para votação, com destaque para a redução da jornada semanal para 36 horas e dois dias de descanso remunerado. Também pode avançar a proposta que extingue a reeleição e unifica mandatos em cinco anos. As matérias já passaram pela CCJ e aguardam deliberação em Plenário. Se aprovadas, seguem para a Câmara.
Pressa no acordo
Os presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e Hugo Motta, defenderam tramitação rápida do acordo Mercosul–União Europeia no Congresso. Segundo o senador Nelsinho Trad, a ideia é acelerar o rito assim que o texto chegar ao Parlamento. Do lado europeu, o acordo ainda passa por análise jurídica antes da votação. O tratado prevê redução de até 90% das tarifas em dez anos.
Rombo histórico
As liquidações do Banco Master e do Will Bank produziram um rombo de R$ 47,3 bilhões, o maior já registrado em uma quebra bancária no país. O valor supera com folga o antigo recorde do Banco Nacional, que corrigido soma R$ 32,5 bilhões. A diferença entre os dois é de R$ 14,8 bilhões. Segundo o Banco Central, o prejuízo envolve fraudes e títulos sem lastro. As investigações seguem em curso.
Recomeço em ação
O Governo do Paraná já garante apoio financeiro a 73 mulheres vítimas de violência doméstica por meio do Programa Recomeço. O Auxílio Social Mulher Paranaense paga meio salário-mínimo por até 12 meses para quem precisa sair de casa por risco à vida. A fase piloto ocorre em 16 municípios e deve ser ampliada. A iniciativa integra a rede de proteção às mulheres e coincide com queda de 20% nos casos de feminicídio no Estado em 2025.
TRE-PR
O TJPR define na segunda-feira (26) a lista tríplice para a vaga de desembargadora do TRE-PR destinada à advocacia. Pela primeira vez, a escolha será feita em votação secreta. Ao todo, 14 advogadas disputam as três indicações. A nomeação final caberá ao presidente Lula. A cadeira hoje é ocupada por José Rodrigo Sade.
Orientações TCE-PR
O TCE-PR alertou os Regime Próprios de Previdência sobre novas regras de investimento que entram em vigor em 2 de fevereiro. As mudanças decorrem de resolução do CMN que altera limites, governança e critérios para aplicação de recursos previdenciários. A norma restringe operações a instituições financeiras específicas e vincula investimentos ao nível de aderência ao Pró-Gestão. O Tribunal adverte que o descumprimento pode gerar responsabilização.
Investimentos no Oeste
O Governo do Paraná autorizou, em Guaíra, a ordem de serviço para a execução das obras de implantação do balizamento noturno da pista do Aeródromo da cidade. O investimento do Estado é de R$ 2,08 milhões. No mesmo evento, o governador anunciou a construção do Hospital Municipal de Guaíra, que contará com R$ 63,4 milhões em recursos do Estado.