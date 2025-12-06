Há um detalhe no texto de 2Timóteo 2.14-21 que líderes modernos ignoram: antes de Paulo ensinar Timóteo a exortar outros, ele exige que Timóteo exorte a si mesmo. “Apresenta-te a Deus aprovado”, diz Paulo — não ao conselho, não aos empregados, não aos clientes. A Deus. E esse é justamente o ponto onde muitos líderes caem: estão tão ocupados administrando pessoas que esqueceram de administrar a própria alma.

A verdade é brutal: você só consegue restaurar aquilo que já restaurou em si. Só é capaz de confrontar aquilo que primeiro confrontou em seu interior. Só pode purificar a casa corporativa quando purifica a própria casa interna.

Paulo expõe dois tipos de líderes:

• Himeneu e Fileto — corrosivos, relativistas, contaminadores da cultura

• O vaso de honra — íntegro, preparado, afiado, útil ao propósito maior

A pergunta inevitável é: qual desses você tem sido nos bastidores?

O líder que teme palavras duras destrói mais do que constrói. O líder que foge do confronto gera mediocridade. E o líder que tenta agradar a todos — como Herodes — acaba decapitando a verdade para salvar a própria reputação. Nada corrói mais uma empresa do que um gestor tentando ser simpático demais para ser justo.

Mas o texto anexo te lembra de algo ainda mais profundo: exortar é amar. Deus exorta Israel em Deuteronômio 28 não porque deseja punição, mas porque deseja vida. Ele mostra a bênção e a maldição para que o povo escolha. E aqui está o golpe final: líderes que evitam a verdade retiram das pessoas o direito de escolher a vida.

É covardia espiritual. É negligência moral. É falha executiva.