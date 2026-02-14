Sucessão no Paraná

Paraná - Durante agenda em Toledo com lideranças empresariais e políticas, o secretário das Cidades, Guto Silva, voltou a ser citado como possível sucessor do governador Ratinho Junior. O ex-deputado Dilceu Sperafico reforçou publicamente o coro ao lançar, pela segunda vez, o nome “Guto Silva Governador”. O secretário de Turismo, Leonaldo Paranhos, também defendeu a continuidade do atual modelo de gestão. Em discurso, afirmou que Guto “representa a continuidade”.
No radar
O Paraná está entre as cinco regiões mapeadas para possíveis parcerias na mineração de urânio no Brasil, em iniciativa que envolve BNDES, ENBPar e Indústrias Nucleares do Brasil. O plano busca ampliar a produção e garantir autossuficiência no combustível das usinas nucleares. O País figura entre os seis com maiores reservas do mineral. A estratégia também prevê atrair investimentos privados e viabilizar exportações.
Escola do Legislativo
A Assembleia Legislativa do Paraná abre a programação de 2026 do projeto Escola Itinerante com evento no bairro Cidade Industrial (CIC), em Curitiba, no dia 26 de fevereiro. A iniciativa oferecerá palestras sobre finanças pessoais e identificação de golpes com uso de inteligência artificial, aproximando o Legislativo da comunidade. A ação será realizada na Associação de Moradores Atenas, às 14h, com direito a certificado. As inscrições estão disponíveis on-line.
Leilão dos Correios
Os Correios abriram o primeiro leilão de imóveis ociosos, com 21 unidades em 11 estados, entre eles o Paraná. A iniciativa integra o plano de reestruturação financeira da estatal e pode arrecadar até R$ 1,5 bilhão para investimentos. Segundo a empresa, as vendas não afetarão a prestação de serviços. O certame será digital, com lances em 26 de fevereiro.
Fibra óptica
A TIM aprovou acordo com a IHS Fiber Brasil para adquirir 51% do capital da I-Systems Soluções de Infraestrutura por R$ 950 milhões. Com a conclusão da operação, a companhia passará a deter 100% da operadora de rede neutra. A I-Systems atua em sete estados, incluindo o Paraná, e alcança cerca de 9 milhões de domicílios. O movimento reforça a estratégia de expansão da infraestrutura digital no País.
Atendimento prioritário
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), apresentou projeto de lei que atualiza as regras de atendimento prioritário em espaços públicos e privados no Estado. A proposta amplia o grupo de beneficiários e prevê sanções em caso de descumprimento. Entre os contemplados estão pessoas com deficiência, TEA, doenças graves, fibromialgia, idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida. Segundo Curi, a medida alinha a legislação estadual às normas federais e reforça políticas de inclusão.
Código Florestal no Paraná
A 4ª Turma do TRF4 extinguiu, por unanimidade, a ação civil pública que questionava a aplicação do Código Florestal na Mata Atlântica, atendendo recurso do Estado do Paraná. Com a decisão, o IAT pode continuar homologando Cadastros Ambientais Rurais com base nas regras de áreas consolidadas até julho de 2008. A ação do MPF buscava exigir a recuperação integral de vegetação suprimida após 1990. O entendimento evita entraves técnicos e preserva a validade dos registros já emitidos.