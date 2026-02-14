Sucessão no Paraná

Paraná - Durante agenda em Toledo com lideranças empresariais e políticas, o secretário das Cidades, Guto Silva, voltou a ser citado como possível sucessor do governador Ratinho Junior. O ex-deputado Dilceu Sperafico reforçou publicamente o coro ao lançar, pela segunda vez, o nome “Guto Silva Governador”. O secretário de Turismo, Leonaldo Paranhos, também defendeu a continuidade do atual modelo de gestão. Em discurso, afirmou que Guto “representa a continuidade”.

No radar

O Paraná está entre as cinco regiões mapeadas para possíveis parcerias na mineração de urânio no Brasil, em iniciativa que envolve BNDES, ENBPar e Indústrias Nucleares do Brasil. O plano busca ampliar a produção e garantir autossuficiência no combustível das usinas nucleares. O País figura entre os seis com maiores reservas do mineral. A estratégia também prevê atrair investimentos privados e viabilizar exportações.

Escola do Legislativo

A Assembleia Legislativa do Paraná abre a programação de 2026 do projeto Escola Itinerante com evento no bairro Cidade Industrial (CIC), em Curitiba, no dia 26 de fevereiro. A iniciativa oferecerá palestras sobre finanças pessoais e identificação de golpes com uso de inteligência artificial, aproximando o Legislativo da comunidade. A ação será realizada na Associação de Moradores Atenas, às 14h, com direito a certificado. As inscrições estão disponíveis on-line.

Leilão dos Correios

Os Correios abriram o primeiro leilão de imóveis ociosos, com 21 unidades em 11 estados, entre eles o Paraná. A iniciativa integra o plano de reestruturação financeira da estatal e pode arrecadar até R$ 1,5 bilhão para investimentos. Segundo a empresa, as vendas não afetarão a prestação de serviços. O certame será digital, com lances em 26 de fevereiro.