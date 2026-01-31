SEGUEM AS “ESFOLADAS”

“Excesso de velocidade responde por mais da metade das multas de trânsito”. Esta é informação passada para as páginas de parte de Prefeitura, via sua criação chamada de “Transitar” que, certamente, rejubila-se, principalmente ao pensar que com essa forma de tentar justificar o injustificável convence a maioria da população de que a essa rota deformada, traiçoeira, azeda e refilada (a que morde) adotada na exploração de um sistema que há muito já deveria ter sido encomendado a profissionais competentes desse ramo e não entregue a quem de trânsito entende tanto quanto eu de física quântica. Ora, quem não percebe que os limites de velocidade, em Cascavel, flertam com o infame, extorsivo e massacrante sistema de multas que, incluindo a desconcertante indústria dos radares, brutaliza a economia da sociedade, rasga o bolso do povo, retira o dinheiro de circulação para repassá-lo aos “acariciados” que, se dividem de alguma forma, ignora-se. Quarenta quilômetros horários “num mundo como o de hoje”. “Isca para o peixe morder”. Nenhuma campanha elucidativa na busca de disciplinar o usuário, certamente por que, campanhas não se ajustam à intenção de “faturarem fortunas”, pois dificilmente por aqui se toma iniciativa para se beneficiar o povo e, sim, para esfolá-lo, como se veículos não fossem usados como ferramentas de trabalho. Chegam ao deboche na busca de alegarem: “Cumpram a lei que não tem multa”! Ora, essa alegada lei é feita por quem? Improfícua. É construída, aprovada e aplicada pelos mesmos inoperantes. Tivemos certa época que nos submeter a normas adotadas por cabeças cujas formações moldaram-se em funções domésticas, parece que babás, etc. Ora… ora… Eles mesmos, da Prefeitura, alertam que 115 mil infrações são por excesso de velocidade… isso deixa claro a tudo e a todos, menos a ele, que, então, o sistema não funciona… é falho… é inoperante. Qualquer inteligência mediana já teria que ter constatado que esse massacrante sistema não funciona em sua finalidade, mas se repete: Isso é pra inteligências pelo menos “medianas”, não ausentes. Que o cascavelense tente sair de carro à tardinha, se aceitar se revoltar diante da incompetência e produzir hormônios atirados no organismo, produzidos pela raiva. Adotaram faixa exclusiva para ônibus, em vias principais, como a Avenida, etc. como se tivéssemos em Cascavel um fluxo constante de coletivos, para esse tipo de operação.

GRIFE

O que foi feito do equipamento que apelidaram “Tapa-Buraco” – processo inoperante – que foi comprado a preço exorbitante pelo ex-condenado Leonaldo Paranhos? E mais: Quanto ele pagou “por aquilo” que, através das recapagens que anunciam que irão ocorrer, reforça a certeza de que tratou-se de mais uma “rasteira” na “mastigada e castigada economia de Cascavel??

FOLHETINS

O que se deduz sobre o asfalto em Cascavel é que paga-se preço de produto de qualidade, mas aplica-se material inferior. Resultado: Eis aí o Governo do Estado tendo que ajudar no fornecimento de verbas vultuosas para as recapagens exigidas.

Rua Rebouças, trecho que deságua na Londrina. Há trinta anos – SIM, TRINTA ANOS – não recebe recapagem. A última ação ali foi a de mudança de sentido preferencial, o que foi feito sem aviso, sem nenhum alerta, tendo a medida intempestiva provocado várias colisões.

Junção da Rua Erechim com Av. Brasil em Cascavel, só requer uma aplicação: A de viaduto. Sinalização à tinta, no asfalto, será inoperante. E acrescente-se que essa “qualidade de tinta” usada pela Transitar, quando aplicada no asfalto, deve fazer a alegria de, no máximo, do vendedor-amigo… dura no máximo 48 horas.

É uma incógnita como faz um operário no Brasil do PT de hoje, para sustentar a família.