Paraná - Seis cidades do Paraná: Colombo, Paranaguá, Fazenda Rio Grande, Maringá, Londrina e Paranavaí receberão neste semestre a Carreta da Saúde da Mulher, com exames e ações de prevenção ao câncer. A iniciativa integra o programa Agora Tem Especialistas e deve permanecer cerca de 30 dias em cada município. A expectativa é ampliar o diagnóstico precoce e reduzir desigualdades no acesso a consultas especializadas pelo SUS. Em 2026, o Estado pode registrar 3.650 casos de câncer de mama e 790 de colo do útero.
Escola de Gastronomia
A Ilha das Cobras, no litoral do Paraná, deve sediar a nova Escola de Gastronomia Litorânea, projeto do governo estadual voltado à qualificação profissional e ao desenvolvimento regional. O anúncio foi destacado por Renato Adur, Superintendente Geral de Relações Institucionais do Paraná, após vistoria técnica que avaliou as condições do espaço e alinhou os encaminhamentos finais para a implantação da unidade. A iniciativa é idealizada pela gestão do governador Ratinho Junior e busca ampliar oportunidades de emprego e renda no litoral.
Aniversário de Colombo
Durante as comemorações do município, o secretário de Administração do Paraná, Luizão Goulart, relembrou mais de R$ 9,7 milhões destinados à cidade quando atuou como deputado federal. Os recursos contemplaram educação, saúde, pavimentação, agricultura, esporte e assistência social. Segundo ele, o compromisso continua no governo estadual, com avanços na regularização e modernização de serviços. Goulart também destacou o vínculo e o respeito pela cidade.
Onças brasileiras
O Paraná integra o grupo de estados com maior potencial de crescimento econômico a partir do acordo Mercosul–União Europeia, segundo a Apex. Classificada entre as “Onças Brasileiras”, a unidade se destaca por indicadores acima da média nacional, como desenvolvimento econômico e estabilidade institucional. Estudo projeta aumento de € 49 bilhões nas exportações europeias ao bloco até 2040. O avanço combina ganhos econômicos e reposicionamento estratégico no comércio global.
Apoio político
Durante o Show Rural Coopavel, o deputado federal Pedro Lupion declarou apoio ao presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, para a disputa ao governo do Paraná em 2026. O evento reuniu lideranças do agronegócio e autoridades, reforçando o peso político da feira. Lupion destacou a força do setor e defendeu a união do grupo aliado ao governador Ratinho Júnior. A edição também registrou público recorde já na abertura.
Safra e exportações
O Paraná manteve em 2025 a liderança nacional nas exportações de carne de frango e avança para uma safra recorde de soja, estimada em 22 milhões de toneladas, segundo o Deral. Cerca de 20% da área plantada já foi colhida, com maior ritmo no Oeste. A produção deve representar 13% do total brasileiro, projetado em 176 milhões de toneladas. Apesar do cenário positivo, a saca é cotada a R$ 112, influenciada pela valorização do real frente ao dólar.