Paraná - Seis cidades do Paraná: Colombo, Paranaguá, Fazenda Rio Grande, Maringá, Londrina e Paranavaí receberão neste semestre a Carreta da Saúde da Mulher, com exames e ações de prevenção ao câncer. A iniciativa integra o programa Agora Tem Especialistas e deve permanecer cerca de 30 dias em cada município. A expectativa é ampliar o diagnóstico precoce e reduzir desigualdades no acesso a consultas especializadas pelo SUS. Em 2026, o Estado pode registrar 3.650 casos de câncer de mama e 790 de colo do útero.

Escola de Gastronomia

A Ilha das Cobras, no litoral do Paraná, deve sediar a nova Escola de Gastronomia Litorânea, projeto do governo estadual voltado à qualificação profissional e ao desenvolvimento regional. O anúncio foi destacado por Renato Adur, Superintendente Geral de Relações Institucionais do Paraná, após vistoria técnica que avaliou as condições do espaço e alinhou os encaminhamentos finais para a implantação da unidade. A iniciativa é idealizada pela gestão do governador Ratinho Junior e busca ampliar oportunidades de emprego e renda no litoral.

Aniversário de Colombo

Durante as comemorações do município, o secretário de Administração do Paraná, Luizão Goulart, relembrou mais de R$ 9,7 milhões destinados à cidade quando atuou como deputado federal. Os recursos contemplaram educação, saúde, pavimentação, agricultura, esporte e assistência social. Segundo ele, o compromisso continua no governo estadual, com avanços na regularização e modernização de serviços. Goulart também destacou o vínculo e o respeito pela cidade.