Rodovia da Maçã 

Paraná - O Governo do Paraná autorizou a pavimentação de 18 quilômetros das PR-510 e PR-512, entre Mariental e Balsa Nova, com investimento de R$ 98 milhões. “Estivemos na Lapa para entregar a autorização dessa obra estratégica, que vai garantir mais mobilidade, segurança e conforto a quem trafega pela região”, afirmou o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Hussein Bakri. A intervenção contempla melhorias na pista, sinalização e iluminação.

Presidenciável

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que o PSD anunciará em 15 de abril o nome que disputará a Presidência da República. Segundo ele, a escolha será consensual e deve resultar em uma candidatura “extremamente competitiva”. A legenda aposta na unidade interna para fortalecer o projeto nacional. A definição ocorre em meio à articulação eleitoral para 2026.

No radar

Entre os cotados do PSD para disputar a Presidência da República está o governador do Paraná, Ratinho Junior, ao lado de Eduardo Leite. Os três pré-candidatos devem intensificar agendas em São Paulo e ampliar presença no Nordeste, regiões consideradas estratégicas. A leitura é de que Minas Gerais seguirá como fiel da balança. O movimento reforça a projeção do paranaense no cenário presidencial.

Parque Urbano

A deputada federal Luísa Canziani afirmou que acompanha de perto o projeto do parque urbano de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. “Isso é justo, por isso seguimos acompanhando cada etapa, com cuidado e responsabilidade, para que as obras comecem ainda neste ano”, declarou. Segundo ela, a iniciativa tem gerado expectativa na população local. O empreendimento deve ampliar as opções de lazer e convivência na cidade.