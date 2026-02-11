Rodovia da Maçã 

Paraná - O Governo do Paraná autorizou a pavimentação de 18 quilômetros das PR-510 e PR-512, entre Mariental e Balsa Nova, com investimento de R$ 98 milhões. “Estivemos na Lapa para entregar a autorização dessa obra estratégica, que vai garantir mais mobilidade, segurança e conforto a quem trafega pela região”, afirmou o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Hussein Bakri. A intervenção contempla melhorias na pista, sinalização e iluminação.
Presidenciável
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que o PSD anunciará em 15 de abril o nome que disputará a Presidência da República. Segundo ele, a escolha será consensual e deve resultar em uma candidatura “extremamente competitiva”. A legenda aposta na unidade interna para fortalecer o projeto nacional. A definição ocorre em meio à articulação eleitoral para 2026.
No radar
Entre os cotados do PSD para disputar a Presidência da República está o governador do Paraná, Ratinho Junior, ao lado de Eduardo Leite. Os três pré-candidatos devem intensificar agendas em São Paulo e ampliar presença no Nordeste, regiões consideradas estratégicas. A leitura é de que Minas Gerais seguirá como fiel da balança. O movimento reforça a projeção do paranaense no cenário presidencial.
Parque Urbano
A deputada federal Luísa Canziani afirmou que acompanha de perto o projeto do parque urbano de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. “Isso é justo, por isso seguimos acompanhando cada etapa, com cuidado e responsabilidade, para que as obras comecem ainda neste ano”, declarou. Segundo ela, a iniciativa tem gerado expectativa na população local. O empreendimento deve ampliar as opções de lazer e convivência na cidade.
Rodovias paranaenses
O BNDES aprovou financiamento de cerca de R$ 9,2 bilhões para duplicações e melhorias em estradas do Oeste e Sudoeste do Paraná, dentro do Lote 6 das Rodovias Integradas. O pacote contempla trechos de BRs e PRs estratégicas, além de pontes internacionais. Serão 462,4 km duplicados e 662 km modernizados. A expectativa é fortalecer a logística e o escoamento agrícola rumo aos portos paranaenses.
Biometano em Toledo
O BNDES aprovou também o financiamento de R$ 148,5 milhões para a construção de uma usina de biometano em Toledo, no Oeste do Paraná, com investimento total estimado em R$ 196 milhões. A unidade terá capacidade de produzir 11 milhões de metros cúbicos de combustível renovável por ano. O projeto deve evitar cerca de 80 mil toneladas de CO₂ equivalente na atmosfera. A previsão é gerar 210 empregos na obra e 90 na operação.
Economia circular
Produzido a partir de resíduos orgânicos da agroindústria, o biometano será distribuído por caminhões e poderá substituir o gás natural fóssil. A planta também fabricará fertilizante orgânico e CO₂ biogênico para uso industrial, fortalecendo a descarbonização da cadeia produtiva. O modelo segue o conceito de economia circular, reaproveitando resíduos e agregando valor energético. A iniciativa reforça a transição para fontes renováveis e o desenvolvimento regional.