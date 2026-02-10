Cascavel e Paraná - A Associação Médica de Cascavel realizou, na última quinta-feira (05), a primeira reunião de diretoria de 2026, marcando oficialmente o início das atividades administrativas do ano. O encontro ocorreu na sede da entidade e teve como pauta central a apresentação e análise da prestação de contas referente ao exercício de 2025. Após a avaliação técnica conduzida pela equipe da Lorenzo Gestão Contábil, os dados foram aprovados pela diretoria, reforçando o compromisso com a transparência e a gestão responsável.
Além das questões financeiras, a reunião também abordou o planejamento das ações previstas para 2026. Entre as expectativas da diretoria está a ampliação do número de associados, impulsionada pela proposta de fortalecer a programação recreativa, esportiva e de eventos institucionais ao longo do ano. A entidade reforça o convite para que médicos que ainda não fazem parte da AMC conheçam a associação e considerem a adesão, estendendo os benefícios também aos familiares, em um ambiente voltado à integração, convivência e valorização da classe médica.
Beach Tennis reúne atletas e famílias em evento na AMC
A agenda esportiva da Associação Médica de Cascavel ganhou mais um capítulo no dia 7 de fevereiro, com a realização do Torneio FD Empreendimentos de Beach Tennis – Duplas Mistas. Muito além do troféu, o torneio se destacou pelo clima de união. A areia recebeu formações variadas: desde casais e parcerias entre alunos e professores, até emocionantes duplas compostas por pais e filhos. Essa mistura de gerações reforçou o propósito do evento em proporcionar momentos de qualidade entre amigos e familiares.
O espírito esportivo foi o grande protagonista das disputas. Em um gesto de respeito e equilíbrio técnico, os jogadores masculinos optaram pelo saque por baixo para iniciar os pontos, garantindo uma dinâmica justa e valorizando a participação feminina em quadra. Os campeões do dia foram João Gomes e Valentina Bertol e os finalistas Michel Paiva e Cintia Mello.
Iniciativas como essa demonstram a proposta da AMC de manter um calendário ativo e diversificado, oferecendo aos associados oportunidades que vão além da rotina profissional. Ao investir em esporte e integração, a entidade fortalece seu compromisso com o bem-estar global dos médicos e de suas famílias, contribuindo para uma comunidade mais ativa e conectada.