Diretoria da Associação Médica de Cascavel realiza primeira reunião do ano

Cascavel e Paraná - A Associação Médica de Cascavel realizou, na última quinta-feira (05), a primeira reunião de diretoria de 2026, marcando oficialmente o início das atividades administrativas do ano. O encontro ocorreu na sede da entidade e teve como pauta central a apresentação e análise da prestação de contas referente ao exercício de 2025. Após a avaliação técnica conduzida pela equipe da Lorenzo Gestão Contábil, os dados foram aprovados pela diretoria, reforçando o compromisso com a transparência e a gestão responsável.

Além das questões financeiras, a reunião também abordou o planejamento das ações previstas para 2026. Entre as expectativas da diretoria está a ampliação do número de associados, impulsionada pela proposta de fortalecer a programação recreativa, esportiva e de eventos institucionais ao longo do ano. A entidade reforça o convite para que médicos que ainda não fazem parte da AMC conheçam a associação e considerem a adesão, estendendo os benefícios também aos familiares, em um ambiente voltado à integração, convivência e valorização da classe médica.

Beach Tennis reúne atletas e famílias em evento na AMC

Registros dos participantes do torneio: Os campeões João Gomes e Valentina Bertol, ao lado dos finalistas Michel Paiva e Cintia Mello

A agenda esportiva da Associação Médica de Cascavel ganhou mais um capítulo no dia 7 de fevereiro, com a realização do Torneio FD Empreendimentos de Beach Tennis – Duplas Mistas. Muito além do troféu, o torneio se destacou pelo clima de união. A areia recebeu formações variadas: desde casais e parcerias entre alunos e professores, até emocionantes duplas compostas por pais e filhos. Essa mistura de gerações reforçou o propósito do evento em proporcionar momentos de qualidade entre amigos e familiares.