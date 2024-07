Que Paes é esse?

Gente que entende de política no Brasil desde que “Dom Pedro soltava pipa” acha muito estranho o prefeito Eduardo Paes (PSD), a despeito de surfar na onda da popularidade, insistir em chapa “puro sangue” na tentativa de reeleição. Tanto que não convenceu o argumento de foro íntimo dado pelo potencial vice, Pedro Paulo, para desistir da chapa. Muitos apontam que há um acordo para a vice ser do PT – Paes não descartaria mais votos de potencial aliado popular e principalmente um adicional de tempo de TV. O PT está tão confiante que André Ceciliano, secretário especial da Presidência da República, se licenciou e foi incumbido pelo presidente Lula da Silva de organizar palanques no Grande Rio. A ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial, irmã da ex-vereadora assassinada Marielle, é outro nome cotado – o que o aproxima mais da periferia.

Artilharia pesada

Parece que começou campanha eleitoral antecipada no Distrito Federal, e miram quem não tem nada a ver com isso. Ataques contra o presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa – que tirou o BRB das páginas policiais e o inseriu no mercado nacional – são vistos na praça como encomenda política de quem quer emplacar, algum dia futuro, um presidente para chamar de seu e dominar os cofres públicos.

Raios X do Rio

O presidente da Câmara Municipal de Medellín, Andres Tobón, deve aterrissar em breve no Rio de Janeiro para trocar experiências sobre Segurança Pública com políticos cariocas. Tobón é especialista em combate ao crime e recebeu o convite do vereador Pedro Duarte (Novo-RJ). Medellín reduziu drasticamente a influência de cartéis, porém mais da metade dos bairros do Rio são reféns do controle de milicianos e traficantes.

Além da notícia

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) tomou a boa iniciativa (que poderia ser de tantas outras entidades que só criticam) e protocolou ontem petição para que o STF instaure Ação Direta de Inconstitucionalidade contra as “Emendas Pix”, praxe recente do Congresso Nacional que libera verba direto no saldo de entidades indicadas por parlamentares. Um presentão para quem não quer prestar contas.

Seguros em casa

Levantamento mais recente da Confederação Nacional das Seguradoras mostra que o Seguro Residencial arrecadou R$ 2,5 bilhões entre janeiro e maio – alta de 27% no comparativo com o mesmo período de 2023. Em paralelo, no período, o produto pagou mais de R$ 819,7 milhões em indenizações, alta de 38,9%. Segundo a Federação Nacional de Seguros Gerais, o Brasil tem 12,7 milhões de domicílios segurados.

Jogos de Brasília

Começam hoje as Olimpíadas de Paris pela 3ª edição na cidade-luz. Enquanto no Congresso Nacional, os atletas preparam a volta dos Jogos Políticos de 2024: Salto com Orçamento (aumento de custos), Assalto em distância (emendas Pix), Tiro ao Alvo (nas contas públicas), Arremesso de Impostos (no seu bolso), Maratona (de pedidos de cargos), Revezamento 4×400 (de suplentes) e Corrida de 100 metros (fuga da PF).

ESPLANADEIRA

#LATAM informa: operamos voos diretos do Brasil para Joanesburgo, rota conectada a outros 47 aeroportos em toda a África. #Seminário “CNJ e o Observatório dos Serviços Notariais e de Registro” ocorre 21 de agosto no CJF, em Brasília. #Omnigen Energy e Appian adquirem R$ 250 milhões para desenvolvimento de usinas solares. #FUP e Petrobras assinam termo que retoma direitos sociais e trabalhistas.