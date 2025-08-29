Quando o aleitamento cruza as portas do podera Família

O padrão-ouro não está inscrito apenas no mundo financeiro, sendo referência de excelência também para o sustento mais ancestral: o aleitamento materno. Enquanto elemento íntimo e público ao mesmo tempo, é o que nutre corpo e alma de cada recém-chegado ao mundo, conectando o passado e o futuro. Não se alimenta apenas um corpo pequeno, mas a esperança que poder e cuidados estejam presentes no mesmo lugar.

Por isso, o mês de aleitamento materno foi instituído (Agosto Dourado) a fim de dar visibilidade a este tema não só como direito médico, mas como direito social e familiar. Para tanto, reconhece-se o direito da mãe trabalhadora a intervalos de jornada para amamentação em local específico, durante os primeiros 06 meses de vida (havendo proposta de lei para extensão desse prazo para dois anos, como incentivo ao aleitamento infantil).

No que tange ao arranjo familiar, a amamentação deve ser entendida como direito da criança à alimentação e da mãe ao cuidado digno, livre de qualquer constrangimento. Por esse motivo, nos primeiros meses de vida, pode haver limitação ou ajuste do direito de convivência do pai, quando necessário, para que seja respeitado o direito infantil de amamentação exclusiva. O foco deve ser o bem-estar da criança, uma vez que o cuidado e a proteção da infância têm sido (pelo menos em tese) o centro desse ramo jurídico.

O ponto nevrálgico reside na inserção da amamentação nos espaços públicos e de poder, sofrendo resistências, visto que questiona o modelo masculino de poder que separa radicalmente a vida privada da vida pública. Em tempos de discursos abertamente limitadores de direitos políticos às mulheres, amamentar em espaços públicos torna-se gesto de resistência, mas também de inscrição da maternidade na esfera pública (que foi desenhada como se não existissem mães).