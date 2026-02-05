Paraná - O governador Ratinho Junior apresentou a empresários, em evento do Bank of America, a estratégia de crescimento do Paraná baseada em infraestrutura, ambiente de negócios e planejamento de longo prazo. O PIB estadual deve dobrar entre 2018 e 2026, enquanto a taxa de desemprego caiu a 3,5%. O Estado também acumula quase R$ 400 bilhões em investimentos privados e mantém equilíbrio fiscal.
Agroindústria e logística
Ratinho destacou a industrialização do agronegócio e o protagonismo das cooperativas na geração de empregos e exportações. Na logística, citou o pacote de mais de R$ 60 bilhões em concessões rodoviárias, além de investimentos nos aeroportos e no Porto de Paranaguá. Programas de desburocratização, como o Descomplica, ajudaram a destravar projetos e elevar o Paraná a quarta maior economia do País.
Cautela para 2026
A Federação das Indústrias do Estado do Paraná aponta que 55% dos industriais seguem otimistas com os próprios negócios, mas 46% preveem retração da economia brasileira. A política nacional é o principal fator de preocupação, citado por 61% dos empresários. Falta de mão de obra, custos e logística aparecem entre os maiores entraves à competitividade.
Planos de investir
Apesar das incertezas, 84% das indústrias pretendem investir em 2026, com foco em eficiência, produtividade e qualificação. O uso de inteligência artificial avançou e já atinge 15% das empresas. Para o presidente da Fiep, Edson Vasconcelos, o setor precisa de previsibilidade e infraestrutura para sustentar crescimento e geração de empregos.
Renda em alta
Pato Branco alcançou a quarta maior renda domiciliar per capita entre as cidades mais populosas do Paraná, com média de R$ 2.310, segundo o IBGE. “Esses indicadores mostram que Pato Branco está no caminho certo”, afirmou o prefeito Geri Dutra, ao atribuir o resultado ao desenvolvimento industrial, inovação e planejamento. O município também registrou avanço no PIB per capita, que cresceu 26% em seis anos. Para o prefeito, o desempenho reflete investimentos contínuos e políticas voltadas à geração de emprego e oportunidades.
Filas do SUS
O deputado federal Luiz Carlos Hauly defende que hospitais filantrópicos possam quitar tributos com a oferta de serviços extras ao Sistema Único de Saúde. A proposta busca ampliar atendimentos sem impacto direto no caixa das instituições. Segundo o parlamentar, a prioridade é zerar a demanda por cirurgias eletivas, consultas e exames e garantir mais dignidade aos pacientes.
PP no Paraná
O líder do PP, Ricardo Barros, afirmou que o partido vetou apoio ao senador Sérgio Moro ao governo e pode seguir o candidato do Partido Social Democrático (Brasil), grupo do governador Ratinho Junior. Citou ainda nomes como Cida Borghetti, Marcelo Belinati e a possível filiação de Rafael Greca. Segundo Barros, Moro não tem construído alianças e, sem os progressistas, terá de buscar outro partido para viabilizar a candidatura.