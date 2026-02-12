Ponte de Guaratuba

Brasil - A ponte entre Matinhos e Guaratuba atingiu 91% de execução em janeiro, com avanços no trecho estaiado, o mais complexo, que já soma 284 dos 320 metros previstos. O DER/PR destaca que o encontro entre os trechos pré-moldado e estaiado deve ocorrer ainda neste mês. “Será o momento de maior complexidade técnica de toda a obra”, afirmou o diretor-presidente Fernando Furiatti. A etapa final inclui pavimentação, ciclovia, iluminação e acessos nas duas margens.
Eleição definida
A Fecomércio PR marcou para 27 de março a eleição da nova diretoria para o mandato 2026-2030, além do Conselho Fiscal e delegados junto à CNC. O pleito ocorrerá das 9h às 17h, na sede da entidade, em Curitiba. O edital prevê prazo de 15 dias para registro de chapas. A condução ficará a cargo da Comissão Eleitoral já aprovada em assembleia.
Indústria em alta
O Paraná registrou crescimento de 0,3% na produção industrial em 2025, acompanhando o avanço nacional de 0,6%, segundo o IBGE. O Estado integra o grupo de dez locais com desempenho positivo no período. Entre os maiores aumentos estão Espírito Santo (11,6%) e Rio de Janeiro (5,1%). Já São Paulo apresentou retração de 2,2%, na contramão do resultado paranaense.
Exportações em alta
O Paraná exportou US$ 197,9 milhões para a União Europeia em janeiro de 2026, avanço de 12,9% ante o mesmo período de 2025, segundo o MDIC, com dados organizados pelo Ipardes. Alemanha, Holanda e Polônia lideraram o crescimento, impulsionadas sobretudo pelo farelo de soja e biodiesel. A cada 1% de aumento nas vendas ao bloco, a estimativa é de acréscimo de R$ 137,5 milhões ao PIB estadual e geração de 1,1 mil empregos.
Operação interestadual
A Polícia Federal cumpriu mandados no Paraná e em Santa Catarina contra a quadrilha ligada à maior apreensão de cocaína já registrada em território catarinense. Foram quatro prisões preventivas e dez buscas voltadas a organizadores e financiadores do transporte. A investigação aponta conexões com o tráfico internacional e estruturas logísticas interestaduais. A ofensiva é resultado do trabalho integrado das forças que compõem a FICCO/SC.
Reforço à pesquisa
O governador em exercício Darci Piana anunciou investimento de R$ 16,3 milhões para ampliar a estrutura de pesquisa da Unioeste, com melhorias nos cinco campi e na Reitoria. A assinatura ocorreu durante o Show Rural Coopavel, em parceria com a Seti e a Fundação Araucária. “Investir em ciência e tecnologia é fundamental para gerar desenvolvimento da comunidade social”, afirmou Piana. O pacote inclui ainda a construção do AgriTech Symbiosis LAB, em Toledo, voltado à bioeconomia e à inovação agroindustrial.
Candidatura irreversível
O senador Sérgio Moro (União Brasil) afirmou que sua candidatura ao Governo do Paraná é “irreversível” e que o partido trabalha na construção de um “projeto consistente e técnico” para o Estado. A declaração ocorre em meio a tensões na federação entre União Brasil e PP, cujo presidente, Ciro Nogueira, resiste ao apoio. O impasse é considerado um dos principais focos de desgaste na formalização da aliança junto ao TSE.