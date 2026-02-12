Ponte de Guaratuba

Brasil - A ponte entre Matinhos e Guaratuba atingiu 91% de execução em janeiro, com avanços no trecho estaiado, o mais complexo, que já soma 284 dos 320 metros previstos. O DER/PR destaca que o encontro entre os trechos pré-moldado e estaiado deve ocorrer ainda neste mês. “Será o momento de maior complexidade técnica de toda a obra”, afirmou o diretor-presidente Fernando Furiatti. A etapa final inclui pavimentação, ciclovia, iluminação e acessos nas duas margens.

Eleição definida

A Fecomércio PR marcou para 27 de março a eleição da nova diretoria para o mandato 2026-2030, além do Conselho Fiscal e delegados junto à CNC. O pleito ocorrerá das 9h às 17h, na sede da entidade, em Curitiba. O edital prevê prazo de 15 dias para registro de chapas. A condução ficará a cargo da Comissão Eleitoral já aprovada em assembleia.

Indústria em alta

O Paraná registrou crescimento de 0,3% na produção industrial em 2025, acompanhando o avanço nacional de 0,6%, segundo o IBGE. O Estado integra o grupo de dez locais com desempenho positivo no período. Entre os maiores aumentos estão Espírito Santo (11,6%) e Rio de Janeiro (5,1%). Já São Paulo apresentou retração de 2,2%, na contramão do resultado paranaense.

Exportações em alta

O Paraná exportou US$ 197,9 milhões para a União Europeia em janeiro de 2026, avanço de 12,9% ante o mesmo período de 2025, segundo o MDIC, com dados organizados pelo Ipardes. Alemanha, Holanda e Polônia lideraram o crescimento, impulsionadas sobretudo pelo farelo de soja e biodiesel. A cada 1% de aumento nas vendas ao bloco, a estimativa é de acréscimo de R$ 137,5 milhões ao PIB estadual e geração de 1,1 mil empregos.