Paraná - A obra da Ponte de Guaratuba se aproxima do fechamento do trecho estaiado, quando os dois lados da estrutura irão se encontrar sobre o canal de navegação da baía. Com 320 metros, é o segmento mais complexo da obra, vencendo um vão central de 160 metros. Até dezembro de 2025, já foram executados cerca de 250 metros, com 40 aduelas típicas e duas de disparo concluídas. O fechamento marcará a união definitiva da ponte e um dos momentos mais simbólicos do projeto.

Resultados do Paraná

Em São Paulo, o governador Ratinho Júnior apresentou resultados da gestão, com o PIB do Paraná saltando de R$ 440 bilhões em 2018 para R$ 718,9 bilhões em 2024 e mais de R$ 300 bilhões em investimentos privados. O Estado conquistou nota A+ na Capag por dois anos seguidos e liderou a dispensa de alvarás no fim de 2025. Em infraestrutura, foram R$ 7,18 bilhões investidos em 2025, recorde histórico. Na educação e segurança, o Paraná alcançou o 1º lugar no Ideb, ampliou intercâmbios e reduziu homicídios em 24%.

Institutos Federais no Paraná

O vereador de Maringá, Mário Verri, destacou como “marco histórico” a liberação das obras de cinco novos Institutos Federais no Paraná. Segundo ele, a iniciativa representa “um passo concreto do Governo Lula no fortalecimento da educação pública, gratuita e de qualidade”. Em Maringá, o IF será construído no Eurogarden, com foco em ensino, pesquisa e inovação. “A expansão dos institutos leva desenvolvimento e prepara o Paraná para o futuro”, afirmou.

Integração institucional

O TCE-PR e a Casa Civil do Paraná vão firmar Termo de Cooperação Técnica para intercâmbio de bases de dados. A iniciativa busca qualificar o planejamento de políticas públicas e reforçar a fiscalização da administração estadual. O acordo não prevê repasse de recursos financeiros e terá vigência de 60 meses. A formalização foi aprovada por unanimidade pelo Tribunal Pleno do TCE-PR.