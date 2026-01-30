Paraná - A obra da Ponte de Guaratuba se aproxima do fechamento do trecho estaiado, quando os dois lados da estrutura irão se encontrar sobre o canal de navegação da baía. Com 320 metros, é o segmento mais complexo da obra, vencendo um vão central de 160 metros. Até dezembro de 2025, já foram executados cerca de 250 metros, com 40 aduelas típicas e duas de disparo concluídas. O fechamento marcará a união definitiva da ponte e um dos momentos mais simbólicos do projeto.
Resultados do Paraná
Em São Paulo, o governador Ratinho Júnior apresentou resultados da gestão, com o PIB do Paraná saltando de R$ 440 bilhões em 2018 para R$ 718,9 bilhões em 2024 e mais de R$ 300 bilhões em investimentos privados. O Estado conquistou nota A+ na Capag por dois anos seguidos e liderou a dispensa de alvarás no fim de 2025. Em infraestrutura, foram R$ 7,18 bilhões investidos em 2025, recorde histórico. Na educação e segurança, o Paraná alcançou o 1º lugar no Ideb, ampliou intercâmbios e reduziu homicídios em 24%.
Institutos Federais no Paraná
O vereador de Maringá, Mário Verri, destacou como “marco histórico” a liberação das obras de cinco novos Institutos Federais no Paraná. Segundo ele, a iniciativa representa “um passo concreto do Governo Lula no fortalecimento da educação pública, gratuita e de qualidade”. Em Maringá, o IF será construído no Eurogarden, com foco em ensino, pesquisa e inovação. “A expansão dos institutos leva desenvolvimento e prepara o Paraná para o futuro”, afirmou.
Integração institucional
O TCE-PR e a Casa Civil do Paraná vão firmar Termo de Cooperação Técnica para intercâmbio de bases de dados. A iniciativa busca qualificar o planejamento de políticas públicas e reforçar a fiscalização da administração estadual. O acordo não prevê repasse de recursos financeiros e terá vigência de 60 meses. A formalização foi aprovada por unanimidade pelo Tribunal Pleno do TCE-PR.
Expo Cocari 2026
Durante a Expo Cocari 2026, entre 3 e 5 de fevereiro, a Cocari vai oferecer condições especiais para investimento em energia solar no meio rural e urbano. A tecnologia fotovoltaica permite reduzir custos, ampliar a previsibilidade dos gastos e aumentar a rentabilidade de propriedades, comércios e indústrias. Além da economia, os sistemas têm longa vida útil, baixo custo de manutenção e reforçam práticas sustentáveis cada vez mais exigidas pelo mercado.
Agroindústria familiar
Com a adesão de Campo Mourão, o Paraná alcançou 200 municípios integrados ao Susaf, sistema estadual de inspeção sanitária. A certificação permite que produtos da agroindústria familiar e artesanal sejam comercializados em todo o Estado. Atualmente, cerca de 160 estabelecimentos já são beneficiados, ampliando mercado e renda no interior.
Regulação da IA
A deputada Luísa Canziani (PSD) afirmou que o episódio envolvendo imagens falsas e sexualizadas geradas pelo Grok reforça a urgência de regras claras para o uso da inteligência artificial no Brasil. Presidente da comissão especial do PL 2338/2023, ela destacou que “o caso deixou evidente a velocidade do avanço da IA em relação à capacidade do Estado de oferecer segurança jurídica”. Segundo a parlamentar, há acordo para que o projeto seja apreciado no início dos trabalhos legislativos, com expectativa de votação ainda no primeiro semestre.