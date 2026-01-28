Brasil - O secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva, intensificou articulações de bastidores para estruturar seu Plano de Governo. Pré-candidato ao Palácio Iguaçu, ele organiza um grupo de trabalho com foco na continuidade da gestão de Ratinho Jr.. A expectativa é deixar a Secretaria das Cidades do Paraná em abril, já com as diretrizes consolidadas. O desenho antecipado busca dar base programática à campanha ao governo do Estado.
Educação legislativa
A Escola do Legislativo da Alep iniciou parceria com a Câmara Municipal de Toledo para fortalecer a educação legislativa no Oeste do Paraná. A cooperação prevê troca de experiências, qualificação de servidores e ações de formação cidadã para crianças e adolescentes. Para a Alep, a iniciativa consolida uma rede de cooperação entre Legislativo estadual e câmaras municipais.
Paraná–China
O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), recebeu o cônsul-geral da República Popular da China em São Paulo, Yu Peng. O encontro tratou do fortalecimento das relações institucionais e de parcerias em comércio, investimentos, inovação e agronegócio. Curi destacou a China como um dos principais parceiros comerciais do Paraná. Yu Peng ressaltou o potencial do Estado e defendeu nova missão oficial à China.
Turismo internacional
Países da América do Sul lideram o envio de turistas ao Paraná: desde 2018, foram 5,67 milhões de estrangeiros, com destaque para Paraguai e Argentina, que somam 77% do total. Em 2025, o Estado bateu recorde histórico, com 1,06 milhão de visitantes internacionais.
Fluxo internacional
Em 2025, 95% das chegadas internacionais ao Paraná ocorreram por via terrestre, com destaque para Foz do Iguaçu. As Cataratas do Iguaçu receberam mais de 909 mil turistas estrangeiros de 200 países. As chegadas aéreas somaram 41,5 mil visitantes, e a via marítima superou 3 mil, segundo o Viaje Paraná.
Reconhecimento
O Projeto Trilha Jovem, desenvolvido em Foz do Iguaçu por meio de convênio entre a Itaipu Binacional e o Instituto Polo Internacional Iguassu, venceu o prêmio Reconhecimento à Cooperação Turística Internacional 2025, concedido pela Asicotur. A premiação foi anunciada na Espanha e reconhece o impacto do projeto na formação técnica e inclusão social de jovens da região trinacional.
Inovação na saúde
O Governo do Paraná formalizou a Vertical da Saúde do Sistema Paranaense de Inovação, iniciativa da Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial para modernizar o setor. A governança vai integrar tecnologias como IA, telemedicina e saúde digital. O evento ocorreu no Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns. A coordenação ficará com Cristiano Teodoro Russo.
Restaurante-escola
Foi inaugurado nesta segunda-feira (26) o restaurante-escola do Senac Paraná nas dependências do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em Curitiba. A unidade está atendendo o público externo, com buffet livre entre R$ 45 e R$ 60. Com capacidade para 120 pessoas por dia, o espaço também será utilizado para ações sociais e capacitações. Esta é a quinta unidade do modelo no Estado, com atendimento feito por alunos sob supervisão técnica.