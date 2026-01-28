Brasil - O secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva, intensificou articulações de bastidores para estruturar seu Plano de Governo. Pré-candidato ao Palácio Iguaçu, ele organiza um grupo de trabalho com foco na continuidade da gestão de Ratinho Jr.. A expectativa é deixar a Secretaria das Cidades do Paraná em abril, já com as diretrizes consolidadas. O desenho antecipado busca dar base programática à campanha ao governo do Estado.

Educação legislativa

A Escola do Legislativo da Alep iniciou parceria com a Câmara Municipal de Toledo para fortalecer a educação legislativa no Oeste do Paraná. A cooperação prevê troca de experiências, qualificação de servidores e ações de formação cidadã para crianças e adolescentes. Para a Alep, a iniciativa consolida uma rede de cooperação entre Legislativo estadual e câmaras municipais.

Paraná–China

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), recebeu o cônsul-geral da República Popular da China em São Paulo, Yu Peng. O encontro tratou do fortalecimento das relações institucionais e de parcerias em comércio, investimentos, inovação e agronegócio. Curi destacou a China como um dos principais parceiros comerciais do Paraná. Yu Peng ressaltou o potencial do Estado e defendeu nova missão oficial à China.

Turismo internacional

Países da América do Sul lideram o envio de turistas ao Paraná: desde 2018, foram 5,67 milhões de estrangeiros, com destaque para Paraguai e Argentina, que somam 77% do total. Em 2025, o Estado bateu recorde histórico, com 1,06 milhão de visitantes internacionais.

Fluxo internacional