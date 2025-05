“PISTAS DESLIZANTES”

Nas páginas deste nosso O Paraná – O Jornal de Nossa Sociedade – li a notícia de que o Governo do Estado estará liberando dinheiro para Cascavel, destinado a recapeamento de ruas esburacadas – são muitas – que foram deixadas pelo prefeito anterior. Lembramos que um dos gastos de Leonaldo Paranhos foi na compra do que chamam de “Máquina Tapa Buraco”. Estranhamos, na ocasião e publicamos a estranheza, pois o tempo revelou que se tratava de método obsoleto, que não solucionava as necessidades, como não solucionou em cidade nenhuma. Na primeira chuva lá estava o buraco novamente perturbando a vida de todos nós, como quê “rindo às gargalhadas”. Em vão, pois, o alerta. Por que o então prefeito – ex-condenado – insistiu na compra da tal máquina? Aonde foi parar? Quanto foi pago por ela? E agora que o governo estadual vai ter que colocar recursos nesse setor mal cuidado, no qual o que o seu Transitar gastou foi em tintas, na tentativa de um blefe visual para simplórios na pregação de “cidade mais bonita”, etc.? Repetimos: Se há essa máquina, se custou caríssimo e se é eficiente, por que o Caixa do Estado vai agora ter que ser buscado para consertar essa herança? Há leitores desta despretensiosa Coluna insistindo para saber, assim como há outros que lembram que esses gastos com recapeamento existem porque não há fiscalização quando das obras, principalmente com relação a qualidade do material empregado, volume, etc. Algo como a Rua Carlos Gomes que, pelos resultados após as chuvas ficou evidenciado que a administração Paranhos o que fez foi receber um serviço mal feito e ter tentado empurrar goela abaixo da população.

GRIFE

O “até quando” em torno da situação deplorável em que se encontra o Brasil com os elementos que conseguiram o poder e demoliram com leis e constituição – até quando, repetimos – vamos continuar TAMBÉM sustentando essa verdadeira farra – sob a inércia de parlamentares – na área de saúde, pagando planos que passaram a até cobrar pelo que já se paga nas mensalidades na tal questão que inventaram e colocaram o apelido de “participativo”? Sugerimos trocar a expressão “participativo” pelo termo: “Esfolada” que, gera tantos recursos que possibilitam até volume de dinheiro para compra de hospitais, ou seja, uma das provas da “Esfolada” aí está.

FOLHETINS

Uma nova gaveta que a Prefeitura pretende construir em jazigos no cemitério Central de Cascavel reforça a recomendação de objetivarmos uma nova cultura, a da cremação que é, inclusive, mais higiênica, sem poluição, método e costume modernos. E pelo visto, econômica e flagrantemente mais aceitável. 75 mil reais será o preço de uma gaveta? Se “o Cara” ainda estiver moribundo… morre logo ao ser informado do preço.