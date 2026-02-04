Paz no PSD

Paraná - Pré-candidato ao governo, o presidente da Assembleia, Alexandre Curi (PSD), afirmou que o grupo aliado de Ratinho Junior seguirá unido na sucessão estadual. Disputando espaço com Guto Silva e Rafael Greca, disse que “quem apostar na ruptura vai errar”. Segundo Curi, a definição não tem pressa e deve priorizar um nome capaz de garantir continuidade à atual gestão.
BR-277 triplicada
A BR-277 terá trechos triplicados entre Curitiba e Paranaguá, com início das obras ainda neste ano e primeira fase prevista para fevereiro de 2027. Serão 31,8 km de terceiras faixas, além de ciclovias, vias marginais e novos dispositivos de segurança. A concessão prevê a conclusão total até 2031, com expectativa de reduzir congestionamentos e melhorar a ligação entre a capital e o litoral.
Ano legislativo aberto
A Assembleia Legislativa do Paraná iniciou a quarta sessão da 20ª Legislatura com a entrega da mensagem do Executivo e a retomada dos trabalhos. O presidente Alexandre Curi destacou o recorde de produtividade em 2025 e fixou como metas ampliar a transparência e devolver até R$ 700 milhões ao Estado. O calendário deve ser ajustado por causa das eleições, com recesso proposto para o fim de setembro.
Paraná em destaque
Representando o governador Ratinho Junior, o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, afirmou que o Estado chega ao novo ciclo “em posição de destaque nacional”, com resultados sustentados por políticas de longo prazo. O relatório entregue ao Parlamento reúne indicadores econômicos do Ipardes, balanço fiscal e investimentos. Ortega também ressaltou a parceria com o Legislativo como fator das transformações recentes.
CNH mais barata
O governo deve enviar nas próximas semanas projeto para reduzir em até 55% o custo dos exames médicos e psicológicos da CNH, hoje em R$ 404,74, com teto previsto de R$ 180. A proposta integra um pacote que inclui IPVA menor, CNH Social e renegociação de débitos com descontos de até 90% em juros e multas.
Vestibular especial
A Unespar abriu vestibular com 160 vagas para cursos presenciais do antigo Uniuv, incorporado à universidade em 2025. As inscrições seguem até 18 de fevereiro, com prova de redação marcada para 1º de março. O vice-governador Darci Piana classificou a medida como estratégica para qualificar o mercado de trabalho e impulsionar o desenvolvimento regional.
Ensino superior público
“O lançamento do vestibular dos cinco cursos da Uniuv incorporados pela Unespar marca um dia histórico para União da Vitória e toda a região. Com investimento anual de cerca de R$ 15 milhões, serão 32 vagas por curso, ampliando o acesso ao ensino superior público e de qualidade. A partir de fevereiro, os alunos não precisarão mais pagar mensalidades, atendendo a uma demanda da comunidade universitária. É um passo decisivo para impulsionar o desenvolvimento social e econômico regional”, afirmou Hussein Bakri.