Paz no PSD

Paraná - Pré-candidato ao governo, o presidente da Assembleia, Alexandre Curi (PSD), afirmou que o grupo aliado de Ratinho Junior seguirá unido na sucessão estadual. Disputando espaço com Guto Silva e Rafael Greca, disse que “quem apostar na ruptura vai errar”. Segundo Curi, a definição não tem pressa e deve priorizar um nome capaz de garantir continuidade à atual gestão.

BR-277 triplicada

A BR-277 terá trechos triplicados entre Curitiba e Paranaguá, com início das obras ainda neste ano e primeira fase prevista para fevereiro de 2027. Serão 31,8 km de terceiras faixas, além de ciclovias, vias marginais e novos dispositivos de segurança. A concessão prevê a conclusão total até 2031, com expectativa de reduzir congestionamentos e melhorar a ligação entre a capital e o litoral.

Ano legislativo aberto

A Assembleia Legislativa do Paraná iniciou a quarta sessão da 20ª Legislatura com a entrega da mensagem do Executivo e a retomada dos trabalhos. O presidente Alexandre Curi destacou o recorde de produtividade em 2025 e fixou como metas ampliar a transparência e devolver até R$ 700 milhões ao Estado. O calendário deve ser ajustado por causa das eleições, com recesso proposto para o fim de setembro.

Paraná em destaque

Representando o governador Ratinho Junior, o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, afirmou que o Estado chega ao novo ciclo “em posição de destaque nacional”, com resultados sustentados por políticas de longo prazo. O relatório entregue ao Parlamento reúne indicadores econômicos do Ipardes, balanço fiscal e investimentos. Ortega também ressaltou a parceria com o Legislativo como fator das transformações recentes.