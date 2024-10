Palestra inaugural

INFORME DA REDAÇÃO

Reunião com prefeitos

Reunião com prefeitos O futuro presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi, se reuniu com mais de 60 prefeitos eleitos e reeleitos. Acompanhado do líder do Governo Ratinho na Casa, o deputado Hussein Bakri, Curi reafirmou a parceria com cada município, destacou o grande volume de investimentos que o Estado tem capacidade de […]