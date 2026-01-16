Olá amigo leitor!

Cascavel e Paraná -

A numerologia



Pesquisas apontam que 50% dos eleitores não aprovam o governo Lula, e mesmo assim em todos os cenários ele ganha dos candidatos de oposição. Sinceramente tem conta que não fecha direito!!

No prazo



Dos 46 mil presos que tiveram a saidinha de Natal, 2.000 presos não retornaram ao presídio. Será que o Ministro Alexandre de Moraes também vai dar cinco dias de prazo para eles retornarem?!!

Bem gelado



Acho sinceramente que essa disputa entre EUA, China e Rússia pela posse da Groelândia é o que se pode chamar de guerra fria literalmente!!

Bem premiado



E o filme “Agente Secreto” foi vencedor no Globo de Ouro. Vai que agora Wagner Moura incorpora o personagem e investiga o que acontece na política brasileira!!!