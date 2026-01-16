Olá amigo leitor!

Cascavel e Paraná -
Hoje é comemorado o Dia Internacional da Comida Picante. Dia ideal para você ir ao restaurante Filé & Cia e comer um filé mignon com bastante pimenta!!
A numerologia
Pesquisas apontam que 50% dos eleitores não aprovam o governo Lula, e mesmo assim em todos os cenários ele ganha dos candidatos de oposição. Sinceramente tem conta que não fecha direito!!
No prazo
Dos 46 mil presos que tiveram a saidinha de Natal, 2.000 presos não retornaram ao presídio. Será que o Ministro Alexandre de Moraes também vai dar cinco dias de prazo para eles retornarem?!!
Bem gelado
Acho sinceramente que essa disputa entre EUA, China e Rússia pela posse da Groelândia é o que se pode chamar de guerra fria literalmente!!
Bem premiado
E o filme “Agente Secreto” foi vencedor no Globo de Ouro. Vai que agora Wagner Moura incorpora o personagem e investiga o que acontece na política brasileira!!!
Na torcida
Aprovada a trincheira do Cascavel Velho, a torcida agora é que diferente do que aconteceu no Viaduto do 14 de novembro, sigam à risca o projeto original sem alterar!!!
Na estrada…
…quando chegar ao pedágio, pague sem reclamar, afinal sempre aconselham a não reagir diante de um assalto!
A sujeira
Ainda estamos esperançosos que a Transitar mande dar uma limpada nos pontos de ônibus que estão encardidos. Pelo menos na avenida já dá uma melhorada na imagem!!
Avaliação
Tão interessante quanto ler esta coluna é ver que o homem sabe o caminho para chegar a muitos lugares, mas grande parte das vezes, não acha o caminho do lixo para jogar o seu!
Encerrando
Quem cedo madruga, espera mais para almoçar!