Olá, amigo leitor!

Cascavel e Paraná - E já estamos no Carnaval e a folia no Supremo continua em alta e deve se estender após a Quarta-Feira de Cinzas. Todo mundo já percebeu a malandragem dos nossos magistrados maiores, só que eles acham que estamos com a venda nos olhos!!!

Futuro certo

E Lula, em discurso, diz: “eu vou com a Marisa”… mas, corrigiu. Todo mundo estava animado que ele fosse mesmo com a Marisa. Com certeza, uma hora ele vai com ela mesmo!!

O desastre

O governo barateou o custo para se tirar habilitação no Brasil. Aumentou em 360% o número de habilitações, as autoescolas estão fechando, e vamos ver para que números irão os acidentes de trânsito. É esperar para ver!!!

A notícia

E o diretor da concessionária EPR Iguaçu dá a notícia de que vão começar as obras de duplicação da BR-277 em 2028. Ou seja, vão arrecadar em 2026 e 2027 para começar a gastar em 2028. Quem tiver paciência e muitos anos de vida, quem sabe, verá!!!

O duro…

… é que, às vezes, a gente fica numa dúvida danada sobre o que é melhor: um doido varrido ou um doido varrendo!!

Muito profunda

E, como já dizia o profeta, “se olhares para cima, verás que não estás olhando para baixo!!!”