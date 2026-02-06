Olá amigo leitor!

Cascavel e Paraná - E lá se foi o mês de janeiro, fevereiro será curtinho e cheio de folia. Depois já vamos pensando em Copa do Mundo e eleições, ou seja, já pode ir preparando o pinheirinho de novo que o Natal já esta quase aí!!!

Olho aberto

E o presidente Lula fez recente uma operação de cataratas. A esperança é que agora possa ver melhor para onde está indo o seu governo com todos esses escândalos!

Gás no voto

E o Senado aprovou o novo programa “Gás do Povo” pelo qual 15 milhões de famílias receberão um botijão mensal. Com esse gás na campanha acho complicado tirar esse pessoal da cadeira em Brasília!

Bem limpinhos

No dia 2 de janeiro aqui na coluna Cartucho escrevemos sobre a sujeira nos terminais de ônibus, uma televisão replicou o fato e a Transitar esta limpando tudo agora. Jornalismo de resultado é isso!!

Ponto a ponto

E temos um novo projeto na cidade e bem social. Confecção de uma árvore de Natal de crochê, que virará mantas para pessoas de baixa renda. Caso tenha interesse em participar, mande mensagem no (45)99993-1005.