O trabalho que é contabilizado como amor

O sistema contributivo do Estado de bem-estar social, calcado quase de modo exclusivo na proteção do trabalho formal, vai de encontro com uma discussão emergente sobre o tripé do direito ao cuidado: cuidar, ser cuidado e autocuidado. Até pouco tempo, pouco se refletia sobre a injustiça estrutural estabelecida nesse modelo naturalizado em que já se tem socialmente determinado quem prestará cada um desses papeis e que fica mais latente quando atravessado pela questão de deficiência.

Múltiplas camadas de opressões podem perpassar essa realidade, deixando a descoberto um custo que pode se tornar fardo para camadas sociais mais vulneráveis diante da inércia do Estado. Nesse sentido, desenvolveram-se prestações estatais para garantia de inclusão de pessoas com deficiência, a exemplo do Benefício de Prestação Continuada ou das Aposentadorias da Pessoa com Deficiência, o que avança na proteção jurídica de direitos de grupos com necessidades específicas. Contudo, não se havia considerado a contribuição do cuidado familiar, embora seja a infraestrutura preponderante na garantia da manutenção das pessoas com deficiência.

Assim, uma massa considerável de cuidadores informais (que podem ter se afastado da formalidade justamente para prestar o cuidado familiar) enfrenta o silêncio jurídico sobre a titularidade de direitos próprios. A dupla ou terceira jornada no mais das vezes não encontra respaldo legal, mesmo em situação de vulnerabilidade e na ausência de rede de apoio. Existem proteções assistenciais pontuais, mas de forma focalizada e precária, porque o trabalho de cuidado ainda é subestimado pela sociedade e sofre um profundo recorte de gênero e de raça, não sendo sequer considerado trabalho, mas mera responsabilidade inerente a alguns grupos.

Essa invisibilidade institucional, em alguns países, já encontra mecanismos de supressão de lacuna, como a Argentina, com o reconhecimento de tempo de serviço assistencial para a aposentadoria, em que o tempo dedicado aos cuidados maternos possa integral o cálculo para fins de aposentadoria. É um tempo que não volta, mas que pode ser convertido em segurança futura, para não condenar os cuidadores à dupla perda. Afinal, o tempo também faz parte da economia, ainda que seja uma engrenagem silenciosa. No caso da maternidade atípica, esse dilema torna-se ainda mais agudo ao reunir as contradições estruturais de cuidado de forma mais intensa (jornadas permanentes, processos terapêuticos contínuos e, na maioria dos casos, uma atuação solitária das mães, que acumulam sozinhas o peso do tempo e da responsabilidade).