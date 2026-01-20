O QUE ESTÁ CIRCULANDO

Cascavel e Paraná - Esta Coluna reproduz, para conhecimento de seus leitores, a informação a seguir que circula em vários blogs das redes sociais, o que revela que: “No Brasil está tudo como dantes no Quartel de Abrantes.”

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelou que a ACX ITC Serviços de Tecnologia S/A, empresa apontada pela Polícia Federal como parte do esquema financeiro do Careca do INSS, repassou R$ 700 mil ao escritório de advocacia de Verônica Abdalla Sterman, hoje ministra do Superior Tribunal Militar (STM).

Os pagamentos ocorreram entre outubro de 2024 e fevereiro de 2025, antes de Verônica ser nomeada ao STM por Luiz Inácio Lula da Silva, em setembro de 2025. A indicação partiu da então principal articuladora política do Planalto, Gleisi Hoffmann, de quem Verônica foi advogada pessoal.

Os repasses saíram de uma conta da ACX ITC no Banco do Brasil em São Caetano do Sul (SP), que movimentou R$ 266 milhões em apenas quatro meses, segundo o Coaf — um volume considerado incompatível com o perfil declarado da empresa.

Em nota, Verônica afirmou que o escritório prestou três pareceres jurídicos à ACX ITC e declarou que não tinha conhecimento de vínculos da empresa com Antonio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS.

A Polícia Federal sustenta que a ACX ITC integra a estrutura de lavagem de dinheiro do Careca do INSS. A Arpar Participações, empresa do empresário, transferiu ao menos R$ 4,4 milhões à ACX ITC. O modelo, segundo investigadores, consistia em pulverizar recursos por meio de empresas de fachada para ocultar a origem dos valores.

Diante das suspeitas, a CPMI do INSS autorizou a quebra de sigilo fiscal da ACX ITC.