O PELEGRINO / PALADINO

Cascavel e Paraná - A caminhada até Brasília daquele que se transformou em novo líder nacional, deputado mineiro Nicolas Ferreira, revelou-se genial. Ideia e iniciativa geniais, que até me levaram a tentar agora lembrar aulas de história, que a escola ensinou no tempo devido em que nela estive, me levando a destacar dois episódios, além da figura do herói Farroupilha Bento Gonçalves. Os dois episódios da história foram “A Revolução dos Farrapos e A Reforma Protestante”. A guerra dos Farrapos foi o acontecimento brasileiro que forçou os gaúchos a dizerem “basta” à política de impostos massacrantes de parte do Império e foi quando Bento Gonçalves liderou seus conterrâneos em confronto de anos que, ao contrário do que tentam pregar certos historiadores, não teve nem vencidos e nem vencedores e, sim, a diplomacia de Caxias que pacificou as partes. E a ação de Bento Gonçalves, encarando o Império, deixou claro que é preciso preservar o inarredável respeito em situações que envolvem o povo que, atualmente, tem-se deixado amansar através de canetaços, expediente, finalmente, encarado pelo novel Paladino Mineiro Nicolas Ferreira. E a segunda lembrança envolve o que se conhece nos escritos da história como A Reforma. A Igreja Católica de então, como se sabe, transformava-se numa imoralidade, numa indecência desconcertante, numa vergonha maiúscula, sistema abalado, esfolando a tudo e a todos, aumentando sua despótica ação de venda de indulgências, extorquindo o povo até para praticar construções, como A Basílica de São Pedro, etc. Um dos papas abomináveis da época foi – justamente – Alexandre… É… Alexandre VI (1491-1503) caricaturado de como era concebido à época, no trabalho xilográfico aqui nesta Coluna reproduzido em foto de cópia, e denominado, então, de “O Demônio.” Pisoteava até na própria fé. Até que rompeu-se a tolerância… e no rompimento a ação de Martinho Lutero e sua REFORMA, em mais de 95 Éditos pregados na porta da igreja, algo como se hoje fosse a caminhada de Nicolas.

A história nos mostra hoje (está nos livros) foto de como era propagado o então Papa Alexandre, o que mais deu razões para, com Lutero, a busca da reforma!

GRIFE

Caminhada hoje rumo a Brasília: Algo como “o povo nas ruas” em 1964 na “Marcha da família, com Deus pela liberdade”.