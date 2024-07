O parceiro do PCC

“Raptou para fim libidinoso na madrugada de 16 de fevereiro através do uso de arma de fogo, conduzindo-a local ermo, onde, ainda sob ameaça, com ela praticou conjunção carnal, desvirginando-a, preso em flagrante por patrulheiros que passavam pelo local”. O texto, retirado de script policial, poderia ser o enredo de filme de terror, mas é o detalhamento do ato praticado na decisão que condenou a prisão o novo parceiro de negócio do PCC no Estado do Rio de Janeiro. Seves Americo Ormond dos Santos era um dos sócios da empresa SuperOil, localizada em Duque de Caxias, e agora se associou a Armando Houssein Ali Mourad. Os detalhes dessa “sociedade” e a relação com a facção o leitor encontra no site da Coluna, que obteve acesso a documentos.

Mesa farta & pagode

As campanhas para presidente da Câmara dos Deputados – cuja eleição só acontece em fevereiro – atropelam as vindouras municipais na agenda dos federais. O 3º cargo mais importante do País não pode esperar. Com dinheiro do fundo partidário, o PSD contratou show de Dudu Nobre para o jantar que reforçou a candidatura de Antônio Brito (BA), na terça (9) em Brasília. O espetáculo não sai por menos de R$ 100 mil.

Saúde dos Federais

Os policiais federais estão preocupados com a saúde mental de classe. Dados levantados pela Coluna junto à Fenapef apontam quatro suicídios em 2023 (em Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Itajaí-SC). Nos últimos 20 anos, foram alarmantes 56 obituários de policiais federais que tiraram suas próprias vidas. A Fenapef se dedica, nos Estados, a programas para saúde mental, como o livreto “Pão Nosso”, de autoajuda.

Quentão em Jampa

Uma das capitais mais bolsonaristas do Nordeste, João Pessoa (PB) indica um potencial 2º turno para prefeito. O titular Cícero Lucena (PP) tentará a reeleição, mas a direita está dividida. Marcelo Queiroga (PL), ministro da Saúde de Bolsonaro, conta com o Novo, que indicará seu vice. O PT anunciou Luciano Cartaxo, com apoio do ex-governador Ricardo Coutinho – cuja esposa, Amanda Rodrigues, é cotada para vice na chapa.

Sobre energia

O Instituto Pensar Energia realizou ontem em Brasília um imprescindível debate sobre a regulamentação da reforma tributária para o setor, prestigiado por deputados e empresários do ramo. Um dos protagonistas do PLP da regulamentação, o deputado Augusto Coutinho (Rep-PE) cravou que é importante taxar os carros elétricos no “imposto do pecado”: eles geram resíduos também como descarte de peças, pneus, etc.

Banca solidária

Um grupo de advogados especialistas em direito digital mobiliza esforços para arrecadar R$ 100 mil em apoio aos colegas afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O “Advocacia Innovation Day”, programado para dia 18, contará com uma série de palestras online focadas em ferramentas de proteção de dados e inteligência artificial. Inscrições e informações neste shortlink: https://encr.pw/pRoCc

ESPLANADEIRA

#Instituto Oi Futuro e CONSED assinam acordo para formação digital gratuita de educadores no país. #ABDI, Senai e FIERGS assinam convênio de R$ 9,4 milhões para recuperação de empresas do RS. #Asia Shipping marca presença na Eletrolar Show 2024, em SP, no dia 15 de julho. #CNC apresenta emenda para evitar sobrecarga de impostos e visa proteger MPEs.