O aborto intencional provoca expiação

Muitas vezes quando o casal se decide por fazer aborto racionalizam esta decisão. Uma justificativa frequente, especialmente quando o aborto acontece após as primeiras semanas de gravidez, é a de que a vida ainda não teria começado.

Atrás disso se esconde a ilusão de que é possível desfazer algo, uma vez que o feto é tratado como coisa, como objeto do qual se pode dispor arbitrariamente. Não aparece como um outro, como um ser humano.

Embora a questão de quando a vida começa não tenha ainda, de fato, uma resposta conclusiva no âmbito da ciência, o ponto sequer é este. Trata-se, isto sim, do modo como este ato é experimentado no nível psíquico, ou “da alma”.

A alma “não entende” as justificativas racionais. Ela simplesmente “sente” o acontecimento. E de que maneira a alma sente este ato? A alma sente o ato como culpa e, em consequência, a mulher ou o casal iniciam um processo que visa se desfazer da culpa através da expiação.

Um modo frequente de expiação costuma ser a renúncia inconsciente a uma nova gravidez ou o surgimento de nascimentos prematuros. Depressão e tendências suicidas são igualmente manifestações comuns de expiação. A renúncia inconsciente a uma relação de casal é também uma possível consequência de abortos induzidos.

Em alguns casais a expiação se mostra no fracasso da relação sexual ou, no mínimo, a uma vida de casal sem intimidade, “fria” e distante. Em geral, depois de um aborto, a esposa não está mais disponível por inteiro para o marido porque uma parte dela permanece com o filho abortado.

Para o casal o aborto induzido implica em que a primeira relação terminou, mas que uma segunda relação pode ter início com o mesmo parceiro. No entanto, não será o mesmo relacionamento de antes, porque ele passou por um processo de morte. Os parceiros encontraram-se outra vez, mas não com a antiga intimidade despreocupada.

