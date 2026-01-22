Paraná - O deputado estadual e líder do Governo na Alep, Hussein Bakri, percorreu Irati, Rebouças, Rio Azul, Mallet e São João do Triunfo. A agenda incluiu fiscalização de obras e anúncio de novos investimentos. Os recursos contemplam pavimentação urbana, saúde e infraestrutura esportiva. As ações reforçam o desenvolvimento regional.
Nos Campos Gerais II
Entre os anúncios estão R$ 450 mil para Rebouças, R$ 500 mil para Rio Azul e R$ 900 mil para Mallet. Em São João do Triunfo, foram confirmados R$ 1,3 milhão para um Centro de Fisioterapia e R$ 70 mil para veículo da saúde. Em Irati, o destaque foi o maior programa de pavimentação da história do município.
Políticos do Paraná
Dois políticos do Paraná, o deputado federal Filipe Barros (PL) e o vereador Guilherme Kilter (Novo), anunciaram adesão à marcha a Brasília liderada por Nikolas Ferreira (PL). A mobilização protesta contra o Supremo Tribunal Federal e pede a libertação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos presos do 8 de janeiro. A caminhada teve início em Paracatu (MG) e tem chegada prevista em Brasília no domingo (25). Os anúncios foram feitos nas redes sociais.
Canal Galheta
A concessão do Canal Galheta avança como a primeira do país a transferir à iniciativa privada a gestão de um canal aquaviário portuário por 25 anos. O contrato prevê investimentos de R$ 1,23 bilhão em gestão, manutenção e ampliação do acesso marítimo. A principal intervenção será o aumento do calado para até 15,5 metros. A medida permitirá a operação de navios maiores, com mais segurança e menor custo logístico.
Porto de Paranaguá
O modelo de concessão do Canal Galheta projeta o Porto de Paranaguá a um novo patamar de competitividade no cenário nacional. Em 2025, o terminal já superou a movimentação inicialmente estimada apenas para 2045. Além dos investimentos diretos, o contrato prevê outorga de cerca de R$ 276 milhões. Os recursos serão integralmente reinvestidos na infraestrutura portuária.
Cenário presidencial
O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, encomendou pesquisas para avaliar uma eventual candidatura à Presidência da República. A movimentação ganhou força após reuniões com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, diante da ausência de Tarcísio de Freitas na disputa. Ratinho afirmou estar à disposição caso o nome seja escolhido internamente pelo partido.
Interinamente
O vice-prefeito Paulo Martins assumiu interinamente a Prefeitura de Curitiba até sábado (24). A mudança ocorreu em razão de viagem oficial do prefeito Eduardo Pimentel à Itália. Em Roma, Eduardo Pimentel cumpre agendas institucionais com autoridades locais e na FAO, participa de evento sobre os 200 anos da relação Vaticano–Brasil e acompanha apresentações da Camerata Antiqua de Curitiba.
Crédito rural
Nos seis primeiros meses da safra 2025/26, o crédito rural somou R$ 187,02 bilhões, queda de 15,1% em relação ao mesmo período do ciclo anterior. Levantamento da Ocepar, com dados do Banco Central, aponta tendência de redução associada à elevação da taxa Selic. Os Recursos Livres lideraram as contratações, com 36% do total liberado no período. As cooperativas do Paraná responderam por cerca de R$ 7,63 bilhões, equivalente a 29% do volume contratado pelo cooperativismo nacional.