Paraná - O deputado estadual e líder do Governo na Alep, Hussein Bakri, percorreu Irati, Rebouças, Rio Azul, Mallet e São João do Triunfo. A agenda incluiu fiscalização de obras e anúncio de novos investimentos. Os recursos contemplam pavimentação urbana, saúde e infraestrutura esportiva. As ações reforçam o desenvolvimento regional.

Nos Campos Gerais II

Entre os anúncios estão R$ 450 mil para Rebouças, R$ 500 mil para Rio Azul e R$ 900 mil para Mallet. Em São João do Triunfo, foram confirmados R$ 1,3 milhão para um Centro de Fisioterapia e R$ 70 mil para veículo da saúde. Em Irati, o destaque foi o maior programa de pavimentação da história do município.

Políticos do Paraná

Dois políticos do Paraná, o deputado federal Filipe Barros (PL) e o vereador Guilherme Kilter (Novo), anunciaram adesão à marcha a Brasília liderada por Nikolas Ferreira (PL). A mobilização protesta contra o Supremo Tribunal Federal e pede a libertação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos presos do 8 de janeiro. A caminhada teve início em Paracatu (MG) e tem chegada prevista em Brasília no domingo (25). Os anúncios foram feitos nas redes sociais.

Canal Galheta

A concessão do Canal Galheta avança como a primeira do país a transferir à iniciativa privada a gestão de um canal aquaviário portuário por 25 anos. O contrato prevê investimentos de R$ 1,23 bilhão em gestão, manutenção e ampliação do acesso marítimo. A principal intervenção será o aumento do calado para até 15,5 metros. A medida permitirá a operação de navios maiores, com mais segurança e menor custo logístico.