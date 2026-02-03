Nome forte

Paraná - Caciques do PSD apontam o governador do Paraná, Ratinho Junior, como principal aposta do partido na disputa presidencial, avaliando que sua candidatura pode ganhar espaço na centro-direita. Pesam a favor a gestão bem avaliada, o peso eleitoral do Estado e o desempenho superior entre eleitores da direita não bolsonarista, reforçando sua competitividade para 2026.

No radar do PSD

O PSD deve definir até 15 de abril o candidato à Presidência em 2026 entre os governadores Ratinho Júnior (Paraná), Ronaldo Caiado (Goiás) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul). Segundo Gilberto Kassab, a escolha considerará pesquisas, potencial de crescimento e capacidade de articulação política.

No radar do PSD II

Kassab destacou que Ratinho Júnior e os demais pré-candidatos apresentam “aprovação extraordinária” após dois mandatos estaduais, o que reforça a competitividade do paranaense no cenário nacional. O dirigente afirmou que o partido busca um projeto de país com quadros experientes da administração pública.