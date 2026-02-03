Nome forte

Paraná - Caciques do PSD apontam o governador do Paraná, Ratinho Junior, como principal aposta do partido na disputa presidencial, avaliando que sua candidatura pode ganhar espaço na centro-direita. Pesam a favor a gestão bem avaliada, o peso eleitoral do Estado e o desempenho superior entre eleitores da direita não bolsonarista, reforçando sua competitividade para 2026.
No radar do PSD
O PSD deve definir até 15 de abril o candidato à Presidência em 2026 entre os governadores Ratinho Júnior (Paraná), Ronaldo Caiado (Goiás) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul). Segundo Gilberto Kassab, a escolha considerará pesquisas, potencial de crescimento e capacidade de articulação política.
No radar do PSD II
Kassab destacou que Ratinho Júnior e os demais pré-candidatos apresentam “aprovação extraordinária” após dois mandatos estaduais, o que reforça a competitividade do paranaense no cenário nacional. O dirigente afirmou que o partido busca um projeto de país com quadros experientes da administração pública.
Grandes eventos
O Estado programou mais de 25 atrações ao longo do mês, com impacto na economia e no fluxo de visitantes. Entre os destaques estão a Movelpar Home Show, em Arapongas, o Hallel, em Londrina, e o Internacional de Beach Tennis, em Matinhos, que ampliam a visibilidade turística.
Carnavais e festivais
A agenda de eventos no Estado inclui programações tradicionais como os carnavais de Antonina, Tibagi e Siqueira Campos, além da Alemofest de Verão e do Verão + Cascavel 2026. Para o secretário Leonaldo Paranhos, “o turismo é uma engrenagem poderosa para o crescimento econômico e social”, ao fortalecer o comércio, gerar renda e valorizar a identidade cultural dos municípios.
Mananciais
A Amep homologou licitação de R$ 3,6 milhões para elaborar um Plano de Proteção Ambiental e Reordenamento Territorial em quatro áreas estratégicas da Região Metropolitana de Curitiba. Com uso de tecnologias como aerolevantamento a laser e diagnóstico urbano, o estudo buscará conciliar expansão das cidades e preservação hídrica, atualizando normas consideradas defasadas.