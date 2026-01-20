Movimento é saúde: como voltar à atividade física com segurança

Cascavel e Paraná - O início do ano costuma trazer consigo uma combinação conhecida: resoluções ambiciosas e a promessa de uma vida mais ativa. Não por acaso. A atividade física regular é hoje reconhecida como um dos pilares fundamentais da saúde pública. A inatividade física figura entre os principais fatores de risco para a mortalidade global e está associada ao aumento de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, diabetes, alguns tipos de câncer e transtornos como ansiedade e depressão.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que um em cada quatro adultos no mundo não atinge os 150 minutos semanais de atividade física moderada recomendados. Na América Latina e no Caribe, os índices de inatividade cresceram nos últimos anos, atingindo cerca de 39% da população. Esse cenário preocupa não apenas pelos impactos individuais, mas também pelos efeitos coletivos: maior sobrecarga dos sistemas de saúde, aumento de custos e redução da qualidade de vida.

Benefícios da Atividade Física e Retorno Seguro

Do ponto de vista médico, os benefícios do movimento são amplos e bem documentados. A prática regular de atividade física melhora a saúde cardiovascular, fortalece ossos e músculos, contribui para o controle do peso, reduz sintomas de depressão e ansiedade e favorece funções cognitivas como memória, aprendizagem e tomada de decisão. Estima-se que até cinco milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população mundial fosse mais ativa. No entanto, tão importante quanto se movimentar é retomar a atividade física de forma segura, especialmente após períodos de sedentarismo. O retorno deve ser progressivo, respeitando limites individuais, condições clínicas pré-existentes e o nível de condicionamento. Avaliação médica, escolha adequada da modalidade, atenção ao aquecimento, hidratação e descanso são medidas simples, mas essenciais para prevenir lesões e eventos adversos.

A boa notícia é que atividade física não se resume a academias ou treinos intensos. O conceito de vida ativa inclui movimentos incorporados à rotina diária: caminhar, pedalar, usar escadas, deslocar-se a pé ou de bicicleta. Atividades recreativas e atividades esportivas também cumprem um papel importante, unindo benefícios físicos, sociais e emocionais.

Incentivo ao Esporte e Saúde na Comunidade

Nesse contexto, a Associação Médica de Cascavel (AMC) sediará, de 30 de janeiro a 1º de fevereiro, o Torneio de Tênis – Dupla Mista FD Empreendimentos, reunindo atletas das classes A, B e C em um fim de semana voltado ao esporte e à integração. Disputada em formato de eliminatória simples, a competição busca incentivar a prática esportiva e a convivência em um ambiente organizado. As inscrições, no valor de R$ 150,00 por dupla, são limitadas e realizadas pelo aplicativo Letzplay, com apoio da FD Empreendimentos e da Escola Tênis Mania.Além de estimular a prática regular de atividade física, eventos como esse aproximam profissionais, fortalecem vínculos sociais e ajudam a consolidar uma cultura de cuidado que vai além do consultório.