MILHARES DE CIENTISTAS – SIM... MILHARES

Cascavel e Paraná - Repete-se aqui o que já foi dito e o será sempre em honra da verdade: “Clima”, repete-se, segundo cientistas, só sofre naturais e discretas alterações em faixas que se distanciam de 30 em 30 anos e é algo tão alto e tão complexo que é influenciado, na verdade, não pelo homem, mas tão somente pelos oceanos e correntes marítimas e, sua principal fonte de energia é o sol. São trinta mil cientistas que afirmam isso no mundo, estando entre eles o emérito professor Luiz Carlos Molion, brasileiro com mestrado e doutorado na Universidade de Winscosin – EUA. E a propósito: Esses cientistas didáticos e sérios não deixam de esclarecer que, infelizmente, a ignorância em torno do tema se espicha em razão de confundirem “clima com tempo”. Coisas de homens inacabados, como alertou Darwin quando em vida, afirmando que nós, humanos, somos uma evolução milenar – repetindo – AINDA INACABADA. Lembramos – de novo – a citação dele, diante de certas manifestações que andam ocorrendo neste planeta que, só podem ter sido mesmo de iniciativa de seres inacabados. E elas ocorreram geradas por Bandos, cujos integrantes a natureza não os completou, circunstancia que acaba justificando a enorme ignorância que os envolve. E o recomendável, nesses casos, é procurem esclarecimentos, pois ninguém é obrigado saber, mas é preciso que se esclareça que, além da ignorância cultural, associa-se a ela às intenções do bando às cifras que o mundo canaliza para um caixa estratégico que formaram, para se locupletarem e tentarem dar continuidade ao objetivo de continuarem tentando instalar no Planeta a distorcida, catastrófica, inoperante, destruidora e ditatorial ideologia de esquerda. Dessa forma, sob o pretexto de salvar a natureza, através desses movimentos violam de forma sórdida o direito de propriedade, a produção agro pecuária e atacam todas as formas de produção, transformam agrodefensivos em “agrotóxicos”, e por aí vão. E nesse balaio de vilões está o presidente da ONU – mancomunado – “Clima”. Esta a mais estúpida das ferramentas enganadoras que essa gente lançou mão, procurando assustar o mundo. Clima, tema através do qual estão pregando mentiras, decompondo cérebros até de crianças como a ONU vem fazendo com uma menina sueca, impingindo estupidez e avançando em dinheiro grosso que é enviado ao organismo que diz que protege a natureza, mas o que faz é repartir o grosso de recursos através de três votos – três apenas – operação na qual principalmente ONGs participam – inclusive o BNDES – “Clima”, repito, segundo cientistas, só sofre naturais e discretas alterações em faixas que se distanciam de 30 em 30 anos e é tão alto e tão complexo que é influenciado, na verdade, não pelo homem, mas tão somente pelos oceanos e correntes marítimas e, sua principal fonte de energia é o Sol. São trinta mil cientistas que afirmam isso no mundo, estando entre eles o emérito professor Luiz Carlos Molion, brasileiro com mestrado e doutorado na Universidade de Winscosin – EUA. E a propósito: Esses cientistas didáticos e sérios não deixam de esclarecer que, infelizmente, a ignorância em torno do tema se espicha em razão de confundirem “Clima com Tempo”. Coisas de homens inacabados, como alertou Darwin quando em vida.

GRIFE

Câmara aprova… falta o Senado confirmar. Preso não vota mais. Lula está possesso, pois perde milhares de votos, assim como o seu PT.

FOLHETINS

A foto que custou quase três milhões de reais ao Cascavelense. (Vai, povo… Vota)

MESA DE BAR

E consta que aquela primeira dama saiu pela estrada – dirigindo – e a certa altura viu numa placa: