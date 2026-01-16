MAIS UM JANEIRO, CARO HERMÍNIO

Cascavel e Paraná - Hermínio Bento Vieira foi um cidadão de excelente caráter, zeloso em princípios, uma figura invejável. A cada mês de janeiro dele eu lembro, pois deixou-nos sem ter sido paga a ele, uma aposta popular, em registro “de público” e agora, para pagar a dívida, só se for no além, para aonde vamos também um dia. É que se desenrolava – no ar – numa das edições daquela tradição da TV Tarobá, O Dia da Bondade, reverenciado a cada ano aqui lembrado agora assim como a dívida para com aquele que chamávamos de “Tio Hermínio”. Era o “Dia da Bondade”, repito, uma criação do diretor geral da TV Jorge Guirado. Não lembro que edição era, mas o ritual era aplaudido sempre e considerado aquecido pela opinião pública, órgãos públicos e particulares, comércio e indústria em geral… Enfim, por toda sociedade. Seguia seus lances rituais sempre aplaudidos e, a certa altura, naquele dia, lembramos, no calor do programa, que poderíamos acrescentar “mais um tempero” àquela empreitada de sucesso de então, de então, pois hoje não mais é vivida, não mais é produzida, foi mais um histórico eliminado, “previsível que iria ocorrer”, pois entrou no esquema diretivo da TV quem não era do ramo e, sem a empatia necessária, sem “essa essência exigida por esse ramo”, não iria prosperar, como não foi. Mas, dizíamos, ocorreu-nos “uma espécie de tempero” e, naquele “pool” de cidades que viviam o festejado “Dia da Bondade”, estava também o nosso caríssimo Hermínio Bento Vieira, com a Tarobá da Foz e, no ar, à certa altura, “como combustível”, foi lembrada possível, e criada, uma competição entre Cascavel e Foz do “tio Hermínio”. Quem arrecadaria mais naquele dia? Lançado o desafio, ele, lá de Foz, aceitava e, ato contínuo, passou a “comandar sua equipe com esforço dobrado para vencer o desafio proposto. Foi uma agitação saudável e empolgante. Foz ganhou. O Dia da Bondade era inspirador de “grande expectativa”, mantinha imbatível a audiência da Tarobá, as atrações eram desenvolvidas e as arrecadações se transformavam, a cada momento, em – comparando como exemplo – algo altamente competitivo e contagiante, como se “torcidas em jogos de futebol fossem”. Entrevistas com doadores que chegavam com sacolas, cestas básicas, até móveis, faziam fila em seus carros, viaturas do Exército chegando e saindo levando as doações – shows no palanque com cantores, cantoras, bandas, brincadeiras, uma dinâmica notável. As pilhas de doações cresciam em Cascavel e Foz, o acompanhamento hora por hora, minuto a minuto, fazia parte das atrações do Dia da Bondade, pois, até então, ninguém interferia para atrapalhar o roteiro, para desmanchar aquilo que “certas criaturas não entendiam”, não assimilavam em suas ignorâncias. E, ignorante é quem ignora! Assim que, no final daquela empreitada, daquela etapa, eis que Foz, comandada pelo nosso Hermínio Bento Vieira chegava ao final do dia com ampla vantagem de arrecadação sobre Cascavel. O prêmio, ao núcleo vencedor entre Cascavel e Foz, seria o pagamento de “um churrasco para a equipe vencedora.” A Tarobá-Foz ganhou aquele… mas Hermínio não levou. Ficou para a Tarobá-Cascavel pagar a aposta… Mas as coisas mudaram e até o próprio Dia da Bondade foi “extirpado” das tradições daquela TV. E, estou lembrando o fato, por aqui, agora, em razão de estarmos em mais um janeiro que está indo embora e, não tivemos, no ano passado, pela primeira vez, o DIA DA BONDADE. E aquela aposta teria que ter sido paga, segundo o combinado, numa dia do janeiro seguinte, logo após as férias e com destaque para o público, não o foi. E estamos num janeiro e, estando, lembramos do nosso caríssimo Hermínio Bento Vieira que acabou falecendo, “não tendo sendo pago festivamente, como previamente acertado”. E por isso, enquanto vivermos – embora seja por pouco tempo ainda, vamos lembrar dele QUANDO DE TODO MÊS DE JANEIRO, ELE QUE CERTA VEZ CHEGOU A CHORAR NA MINHA FRENTE, QUANDO VÍTIMA DE UMA “SACANAGEM” QUE CONTRA ELE ARMARAM, mas que contou com a justiça prá não ser derrubado de sua empresa… mas isso é outra história que, se ajustar-se às circunstâncias de um dia futuro, tentarei contar. Hermínio Bento Vieira… Mais um janeiro, amigo… descanse em paz.

