Coleta-se que a literatura brasileira produziu um livro que tem por título “A Casa da Mãe Joana”, assinado por Reinaldo Pimenta. Refere-se a lugar em que se pode fazer de tudo. A mulher que deu nome a tal casa viveu no século XIV. Obviamente, chamava-se Joana e era a Condessa de Provença e Rainha de Nápoles. Teve a vida cheia de confusões.

Em 1347, aos 21 anos – está escrito em seu histórico – regulamentou os bordéis da cidade de Avignon, onde vivia refugiada. Uma das normas dizia: “O lugar terá uma porta por onde todos possam entrar.” //!Agora Nós!//Casa da Mãe Joana, assim, virou sinônimo de prostíbulo, de lugar onde imperava a bagunça, mas notáveis como Jean Paul Sartre e Josué Guimarães defenderam os prostíbulos, afirmando que, justamente neles, mostra-se que o poder e o respeito, além de outros quesitos, são considerados… ou seja: “respeitados”. “Casa da Mãe Joana”…

Esse mote, nas últimas horas, foi o que mais foi citado – para comparações com o Brasil atual – de parte de integrantes da área parlamentar. Aliás, até mesmo “companheiros” ligados ao próprio governo brasileiro – como o senador Randolfe Rodrigues – após a ação de Gilmar Mendes de debochar do Senado e tentativa de afastar aquela Casa dos princípios constitucionais do que ainda chamam de República, manifestou-se pela imprensa condenando “alto e bom tom” a ação de Mendes…Ou seja: “Os próprios estão se picando”.

– Era esperado!!! Brasil estava entre as dez maiores economias globais. No governo Lula deixou de estar. Perdeu seu lugar para à Rússia, com base em dados do FMI (Fundo Monetário Internacional). O país não integra mais o TOP 10. Gleisi Hoffmann estaria estudando forma de dizer que a culpa é do Bolsonaro?