Liderança que não deve nada

Em 1 Samuel 12:1-4, encontramos o discurso de despedida de Samuel, um líder que, ao encerrar seu ciclo, não apresenta uma lista de conquistas, mas um relatório moral. Ele se coloca diante do povo e de Deus, perguntando: “A quem tomei algo? A quem oprimi? A quem enganei? ” A resposta do povo é clara: “De ninguém. ”

No ambiente corporativo, é comum acumularmos entregas, metas e troféus. Porém, no tribunal do tempo e da consciência, o que realmente pesa não são os indicadores, mas a integridade. Samuel não busca uma avaliação de desempenho, mas um exame de caráter.

Essa é a régua do líder-mestre. Ele não apenas ocupa o cargo — ele o santifica. Como ensinaria Tomás de Aquino, o poder que não se fundamenta no bem e na verdade é tirania. Falconi traduziria isso em outra linguagem: “Liderança sem propósito ético é apenas gestão do caos disfarçada de eficiência. ”

Se você deseja ser grande, comece devolvendo o que tomou. E não estamos falando apenas de bens materiais, mas de energia, esperança e confiança de pessoas que confiaram em você e saíram feridas. Pergunte a si mesmo: “A quem oprimi? ” Tenha coragem de ouvir as respostas.