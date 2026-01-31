Janeiro costuma ser tratado como o mês das metas, dos números, dos planos estratégicos e dos discursos motivacionais. Mas líderes que passam por meus treinamentos e palestras sabem: metas não sustentam organizações; poder bem distribuído sustenta.

E poder, no sentido mais profundo, não é cargo, autoridade formal ou influência política. É capacidade real de executar a missão sem destruir pessoas, processos e princípios.

Em Atos 1.8, Jesus não promete status aos discípulos. Promete poder. E esse detalhe muda tudo. Ele não diz: “vocês terão seguidores”, nem “vocês terão reconhecimento”. Ele diz: “recebereis poder”. Poder para agir. Poder para sustentar o peso da responsabilidade. Poder para testemunhar sem colapsar.

Esse texto desmonta uma das maiores ilusões da liderança moderna: a ideia de que basta delegar autoridade para gerar resultado. Delegar sem capacitar é sabotagem institucional.

Por outro lado, capacitar sem delegar é controle disfarçado de cuidado.

Jesus esperou três anos. Treinou, confrontou, corrigiu, frustrou expectativas, expôs limites. Só depois entregou poder. Isso revela um princípio duro, mas incontornável: líderes que delegam cedo demais preparam pessoas para o fracasso; líderes que seguram poder demais matam o crescimento.

Janeiro é o mês em que esse dilema reaparece com força. Novos ciclos exigem novas decisões. E a pergunta central não é “qual será nossa meta?”, mas sim: quem, de fato, está preparado para sustentar poder este ano?

A Maturidade na Liderança e a Distribuição do Poder

Romanos 8 aprofunda essa discussão em outro nível. Paulo deixa claro que maturidade não nasce de esforço moral, mas de uma transformação interior. A liderança que opera apenas pela “carne” — ego, medo, controle, vaidade, reação — até entrega resultados de curto prazo, mas cobra um preço alto: pessoas adoecidas, conflitos recorrentes, retrabalho emocional e desgaste estrutural.