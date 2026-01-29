Investimento e tecnologia

Paraná - A Tata Consultancy Services vai investir R$ 200 milhões em um campus de última geração em Londrina, com conclusão prevista para 2027. O projeto deve gerar 1.600 empregos diretos e consolidar a cidade como hub de tecnologia. “O Paraná oferece ambiente seguro, mão de obra qualificada e infraestrutura para novos investimentos”, afirmou o vice-governador Darci Piana. Maior multinacional local, a TCS já emprega cerca de 2.500 pessoas e reunirá sua equipe em um campus de 9 mil m².
Queda histórica
O Paraná registrou em 2025 a menor taxa de homicídios dolosos da série histórica: 9,9 casos por 100 mil habitantes. O índice é 33% inferior à média nacional apurada pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Na comparação com 2024, a redução foi de 24%, o que representa 371 vidas preservadas. Ao todo, 164 municípios não registraram nenhum homicídio doloso ao longo do ano.
Coamo no Paraná
A Coamo anunciou a aquisição de quatro instalações agrícolas do fundo Pátria no Paraná, por R$ 136 milhões. Os ativos ficam em Sabáudia, Assaí, Bela Vista do Paraíso e Cambé. A operação amplia a atuação da cooperativa na região de Londrina. As unidades eram anteriormente arrendadas pela Belagrícola.
Estratégia de crescimento
Segundo o presidente executivo Airton Galinari, a expansão ocorre via aquisições estratégicas. As estruturas terão capacidade de armazenagem de 223 mil toneladas de grãos. Também vão operar na venda de insumos e prestação de serviços técnicos. O pagamento será feito em parcelas, com correção pelo CDI.
Eixão do Desenvolvimento
O Governo do Paraná confirmou investimento de R$ 85 milhões no Eixão do Desenvolvimento, novo eixo viário de oito quilômetros que liga a BR-163 ao Biopark, em Toledo. O anúncio foi feito pelo governador Ratinho Júnior durante a inauguração da duplicação da PR-317. Projetado como via estruturante, o Eixão terá 30 metros de largura e deve retirar o tráfego pesado de áreas residenciais, melhorando a qualidade de vida.
Filiação ao PSD
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, oficializou nesta terça-feira (27) sua filiação ao PSD, após deixar o União Brasil. O anúncio foi feito ao lado dos governadores Eduardo Leite (RS) e Ratinho Junior (PR). Caiado afirmou ser grato ao antigo partido, mas disse ser o momento de “dar um passo adiante”. Sem cravar pré-candidatura, declarou que o grupo apoiará quem disputar a Presidência da República.
Aprova Paraná
A Secretaria de Estado da Educação do Paraná abriu as inscrições do Aprova Paraná Universidades para candidatos com resultado confirmado na Prova Paraná Mais. O prazo segue até 2 de fevereiro, com ranking dinâmico atualizado diariamente. Para participar, o aluno deve acessar o sistema, fazer login, conferir os dados, confirmar o interesse e escolher até duas opções de curso e instituição. Para 2026, são 3.757 vagas em 440 cursos, com 20% reservadas a estudantes da rede estadual.