Investimento e tecnologia

Paraná - A Tata Consultancy Services vai investir R$ 200 milhões em um campus de última geração em Londrina, com conclusão prevista para 2027. O projeto deve gerar 1.600 empregos diretos e consolidar a cidade como hub de tecnologia. “O Paraná oferece ambiente seguro, mão de obra qualificada e infraestrutura para novos investimentos”, afirmou o vice-governador Darci Piana. Maior multinacional local, a TCS já emprega cerca de 2.500 pessoas e reunirá sua equipe em um campus de 9 mil m².

Queda histórica

O Paraná registrou em 2025 a menor taxa de homicídios dolosos da série histórica: 9,9 casos por 100 mil habitantes. O índice é 33% inferior à média nacional apurada pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Na comparação com 2024, a redução foi de 24%, o que representa 371 vidas preservadas. Ao todo, 164 municípios não registraram nenhum homicídio doloso ao longo do ano.

Coamo no Paraná

A Coamo anunciou a aquisição de quatro instalações agrícolas do fundo Pátria no Paraná, por R$ 136 milhões. Os ativos ficam em Sabáudia, Assaí, Bela Vista do Paraíso e Cambé. A operação amplia a atuação da cooperativa na região de Londrina. As unidades eram anteriormente arrendadas pela Belagrícola.

Estratégia de crescimento

Segundo o presidente executivo Airton Galinari, a expansão ocorre via aquisições estratégicas. As estruturas terão capacidade de armazenagem de 223 mil toneladas de grãos. Também vão operar na venda de insumos e prestação de serviços técnicos. O pagamento será feito em parcelas, com correção pelo CDI.