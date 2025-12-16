Recesso legislativo

Brasil - A Câmara de Cascavel entra em recesso administrativo de 22 de dezembro de 2025 a 2 de janeiro de 2026. O atendimento ao público será retomado no dia 5 de janeiro, a partir das 8h. As 88ª e 89ª Sessões Ordinárias, que seriam realizadas na próxima semana, foram antecipadas para os dias 18 e 19 de dezembro, às 9h.

Emendas impositivas

O prazo para entrega das emendas impositivas dos vereadores terminou ontem (15). Cada parlamentar dispõe de cerca de R$ 1,6 milhão para destinar a ações e projetos, com aplicação obrigatória de 50% dos recursos na área da saúde. As emendas serão inseridas no orçamento do município de 2026.

Refic Cascavel

Terminou ontem (15) o prazo para adesão ao programa Refic de Cascavel. Contribuintes podem renegociar débitos como IPTU, taxa de lixo, alvarás, multas e tributos municipais. Os descontos chegam a 90% para pagamento à vista e a até 50% para parcelamentos em até 12 vezes. Mais de sete mil acordos já foram firmados, somando R$ 19 milhões, acima da expectativa inicial.

Pesquisa eleitoral

Um levantamento do Instituto Opinião aponta o senador Sérgio Moro (União Brasil) na liderança dos cenários estimulados para o governo do Paraná em 2026. Apesar da dianteira, a disputa segue indefinida, com alto índice de indecisos. Na pesquisa espontânea, 65% não souberam responder, enquanto Ratinho Junior aparece com 12%, mesmo fora da disputa. Entre os nomes governistas, Alexandre Curi e Rafael Greca têm melhor desempenho.