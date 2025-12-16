Recesso legislativo
Brasil - A Câmara de Cascavel entra em recesso administrativo de 22 de dezembro de 2025 a 2 de janeiro de 2026. O atendimento ao público será retomado no dia 5 de janeiro, a partir das 8h. As 88ª e 89ª Sessões Ordinárias, que seriam realizadas na próxima semana, foram antecipadas para os dias 18 e 19 de dezembro, às 9h.
Emendas impositivas
O prazo para entrega das emendas impositivas dos vereadores terminou ontem (15). Cada parlamentar dispõe de cerca de R$ 1,6 milhão para destinar a ações e projetos, com aplicação obrigatória de 50% dos recursos na área da saúde. As emendas serão inseridas no orçamento do município de 2026.
Refic Cascavel
Terminou ontem (15) o prazo para adesão ao programa Refic de Cascavel. Contribuintes podem renegociar débitos como IPTU, taxa de lixo, alvarás, multas e tributos municipais. Os descontos chegam a 90% para pagamento à vista e a até 50% para parcelamentos em até 12 vezes. Mais de sete mil acordos já foram firmados, somando R$ 19 milhões, acima da expectativa inicial.
Pesquisa eleitoral
Um levantamento do Instituto Opinião aponta o senador Sérgio Moro (União Brasil) na liderança dos cenários estimulados para o governo do Paraná em 2026. Apesar da dianteira, a disputa segue indefinida, com alto índice de indecisos. Na pesquisa espontânea, 65% não souberam responder, enquanto Ratinho Junior aparece com 12%, mesmo fora da disputa. Entre os nomes governistas, Alexandre Curi e Rafael Greca têm melhor desempenho.
Codesul
O governador do Paraná, Ratinho Junior, recebe nesta terça-feira (16), no Palácio Iguaçu, os governadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul para reunião do Codesul. A pauta inclui o Fundo Constitucional da Região Sul e Sudeste, integração das forças de segurança e mudanças climáticas. Durante o encontro, Ratinho Junior assume a presidência do Conselho para o próximo ano.
Inadimplência
A inadimplência voltou a crescer no Paraná em novembro, com alta de 8,38% em relação ao mesmo mês de 2024, segundo SPC Brasil/Faciap. Na comparação mensal, o avanço foi de 2,18%, acima da média regional. O endividamento atinge principalmente pessoas entre 30 e 39 anos. Cada consumidor soma, em média, R$ 5,7 mil em dívidas atrasadas.
Contas 2024
O relator das contas do governador do Paraná referentes a 2024, conselheiro Maurício Requião, informou que apresentará seu voto após a manifestação dos demais membros do TCE-PR. A análise ocorrerá em sessão extraordinária do Tribunal Pleno nesta terça-feira (16). A deliberação foi adiada após pedidos de vista dos conselheiros Fabio Camargo e Durval Amaral.
PL da Dosimetria
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pautou para quarta-feira (17) a votação do PL da Dosimetria no plenário. Antes, o projeto ainda precisa passar pela CCJ, onde a tendência é de rejeição. O relator, senador Esperidião Amin, deve apresentar parecer com possíveis mudanças até esta terça-feira (16). Caso o texto seja alterado, a proposta retorna à Câmara dos Deputados.