IA na rede

Paraná - O Governo do Paraná passa a ofertar, em 2026, o Curso Técnico em Inteligência Artificial e Dados na rede estadual. A formação começa em 32 colégios, com cerca de 2 mil estudantes, integrada ao Ensino Médio. Parte das vagas será ofertada em parceria com Senac e Senai. Ao final, o aluno recebe diploma técnico e certificado do Ensino Médio.

Cataratas batem recorde

As Cataratas do Iguaçu registraram mais de 3,5 milhões de visitantes em 2025, somando os parques do Brasil e da Argentina. No lado brasileiro, o Parque Nacional do Iguaçu recebeu 2,02 milhões de turistas, o maior número da história. Na Argentina, o Parque Nacional Iguazú alcançou cerca de 1,5 milhão de visitantes. Os dados confirmam o turismo como eixo estratégico da economia na Tríplice Fronteira.

Pesquisa em andamento

O Paraná Pesquisas divulga na sexta-feira (23) o primeiro levantamento de 2026 sobre a disputa ao governo estadual. A pesquisa terá 1.300 entrevistas e margem de erro de 2,8 pontos percentuais. Segundo a prévia, a pesquisa do Paraná Pesquisas testará três cenários de primeiro turno para a disputa ao governo do Paraná. No primeiro deles estão nomes como Álvaro Dias (MDB), Guto Silva (PSD), Luiz França (Missão), Requião Filho (PDT) e Sérgio Moro (União).

Pesquisa em andamento II

Os outros cenários não foram detalhados na versão acessível da prévia, mas o levantamento também inclui, segundo registro no Tribunal Superior Eleitoral, cenários de segundo turno envolvendo Sérgio Moro com diferentes adversários, como Alexandre Curi (PSD), Rafael Greca (PSD), Requião Filho (PDT), Guto Silva (PSD) e Álvaro Dias (MDB). O levantamento está registrado sob número PR-08451/2026 junto à Justiça Eleitoral.