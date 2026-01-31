Fórum de Turismo

Paraná - De 7 a 9 de abril, em Bandeirantes acontecerá o 8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso para prefeitos e gestores municipais, com inscrições gratuitas e programação técnica e cultural. O encontro será realizado no Santuário São Miguel Arcanjo. Segundo o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, “o Fórum possibilitará também visitas guiadas a atrativos turísticos e religiosos da cidade, além de atrações culturais”.

Alternativa moderada

Em encontro com empresários na capital paulista, o governador Ratinho Júnior (PSD) defendeu uma candidatura fora da polarização nacional. Ele afirmou haver espaço para um projeto de centro que dialogue com a maioria do eleitorado. “Acredito em […] uma agenda de transformação do Brasil, de forma moderada, que traga paz e união, tem muita chance de vencer essa polarização”, disse. Segundo ele, o país “precisa de projeto de desenvolvimento”, não apenas de nomes.

Agenda econômica

Na apresentação a investidores, o governador Ratinho Júnior (PSD) destacou equilíbrio fiscal e foco nas vocações produtivas, como o agronegócio. Também sinalizou compromisso com reformas pró-investimento e segurança jurídica. Na área de segurança pública, propôs permitir que estados criem normas penais mais severas para crimes contra a vida. A ideia é autorizar legislações estaduais mais rígidas, sem possibilidade de abrandar a lei federal.

Crime no Oeste

O governo estadual inaugurou em Santa Helena uma base do projeto Polícia de Fronteira para monitorar rotas de contrabando e tráfico. Segundo o secretário Hudson Leôncio Teixeira, a estrutura amplia a presença permanente do Estado na divisa do Paraná. A unidade funciona como centro de inteligência e pronto emprego, integrada à Polícia Militar do Paraná e demais forças. Com drones, câmeras e viaturas pesadas, o modelo busca resposta rápida e operações conjuntas contra o crime organizado.