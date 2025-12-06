“É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação”. A declaração é do senador Flávio Bolsonaro (PL), pelas redes sociais, confirmando que o pai, Jair Bolsonaro, o escolheu para disputar a Presidência da República em 2026. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, confirmou a informação: “Confirmado, Flavio me disse que o nosso Capitão ratificou sua candidatura. (…) Bolsonaro falou, está falado, estamos juntos”.

Ratinho unificador

O presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, que estará em Curitiba nesta segunda-feira (8), afirmou que apenas dois nomes têm capacidade de unificar o centro e a direita e derrotar o presidente Lula (PT) em 2026. São eles: o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e o governador Ratinho Junior, do Paraná. “O ideal é escolhermos candidatos que possam unificar todo o campo de centro e de direita. E os dois únicos nomes com essa capacidade são o governador Tarcísio e o governador Ratinho”. Segundo Ciro, o PP não teria “dificuldade alguma de apoiar esses dois nomes”.

Selo Diamante

A Assembleia Legislativa e o Governo do Paraná receberam o Selo Diamante do Programa Nacional de Transparência Pública, alcançando 100% de conformidade. O reconhecimento foi entregue em Florianópolis durante congresso da Atricon. O TJ-PR também recebeu o selo, com 98,35%, enquanto TCE, MPPR e Defensoria obtiveram notas entre 81% e 90%. A Alep destacou melhorias no Portal da Transparência, e o Estado celebrou a quarta conquista consecutiva do selo.

Reforma tributária

A Receita Estadual do Paraná intensifica ações para preparar municípios para a Reforma Tributária, com foco especial nas pequenas cidades. O órgão já promoveu capacitações e elabora uma cartilha para orientar prefeituras sobre o novo IVA Dual e seus impactos. A transição, que começa em 2026, exigirá planejamento tecnológico e legal.