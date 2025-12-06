“É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação”. A declaração é do senador Flávio Bolsonaro (PL), pelas redes sociais, confirmando que o pai, Jair Bolsonaro, o escolheu para disputar a Presidência da República em 2026. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, confirmou a informação: “Confirmado, Flavio me disse que o nosso Capitão ratificou sua candidatura. (…) Bolsonaro falou, está falado, estamos juntos”.
Ratinho unificador
O presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, que estará em Curitiba nesta segunda-feira (8), afirmou que apenas dois nomes têm capacidade de unificar o centro e a direita e derrotar o presidente Lula (PT) em 2026. São eles: o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e o governador Ratinho Junior, do Paraná. “O ideal é escolhermos candidatos que possam unificar todo o campo de centro e de direita. E os dois únicos nomes com essa capacidade são o governador Tarcísio e o governador Ratinho”. Segundo Ciro, o PP não teria “dificuldade alguma de apoiar esses dois nomes”.
Selo Diamante
A Assembleia Legislativa e o Governo do Paraná receberam o Selo Diamante do Programa Nacional de Transparência Pública, alcançando 100% de conformidade. O reconhecimento foi entregue em Florianópolis durante congresso da Atricon. O TJ-PR também recebeu o selo, com 98,35%, enquanto TCE, MPPR e Defensoria obtiveram notas entre 81% e 90%. A Alep destacou melhorias no Portal da Transparência, e o Estado celebrou a quarta conquista consecutiva do selo.
Reforma tributária
A Receita Estadual do Paraná intensifica ações para preparar municípios para a Reforma Tributária, com foco especial nas pequenas cidades. O órgão já promoveu capacitações e elabora uma cartilha para orientar prefeituras sobre o novo IVA Dual e seus impactos. A transição, que começa em 2026, exigirá planejamento tecnológico e legal.
Paraná no Cosud
O Paraná participou da abertura do 14º Cosud no Rio de Janeiro, representado pelo secretário das Cidades, Guto Silva. O encontro reúne governadores do Sul e Sudeste para discutir segurança pública e outras áreas estratégicas. Guto destacou a importância da cooperação entre estados e antecipou que o evento resultará na “Carta do Rio de Janeiro” com novas ações conjuntas. O Cosud segue até sábado e dá continuidade ao trabalho iniciado na edição anterior, que produziu a Carta de Curitiba focada em meio ambiente.
Vereador no Senado
O vereador de Curitiba, Rodrigo Marcial (Novo) protocolou no Senado Federal um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. O parlamentar afirmou que o documento com a solicitação tem 68 mil assinaturas e é “o maior pedido de impeachment da história”. Segundo ele, são 126 casos de crimes de responsabilidade que serão apreciados.
Nova Federação
O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral deferiu o pedido de criação da federação partidária Renovação Solidária, formada pelo Solidariedade e pelo Partido Renovação Democrática (PRD). Com a decisão, agora as legendas vão atuar de forma unificada em todo o país, com a obrigatoriedade de permanecerem juntas em um mesmo bloco por pelo menos quatro anos.
Quatro federações
Com o registro da federação Renovação Solidária, quatro federações partidárias já foram aprovadas pelo TSE, abrangendo nove legendas: Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), Federação PSDB-Cidadania, Federação PSOL-Rede e Federação Renovação Solidária