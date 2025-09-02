Coluna AMC: Esporte em alta na Associação Médica de Cascavel

Cascavel - O final de semana (30 e 31), foi bastante movimentado na AMC. A razão foi o Torneio FD Empreendimentos de Tênis e Beach tennis – Dupla Masculina. Ao total foram 36 duplas competindo, ficando assim o resultado:

Categoria

Masculino A-Campeões: Lincoln Silva e Moisés T. Junior. Finalistas: Edwaldo Vicente e Lucas André Kauva.

Categoria

Masculino B-Campeões: Pietro Carvalho e Matheus Vettorello. Finalistas: Rafael Marassi e Rodolfo A. Batista.

Categoria

Masculino C-Campeões: Leonardo Fabre e Luiz F. Favretto. Luersen. Finalistas: Guilherme Klein e Harysson Roberto Tres.