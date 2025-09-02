Coluna AMC: Esporte em alta na Associação Médica de Cascavel

Cascavel - O final de semana (30 e 31), foi bastante movimentado na AMC. A razão foi o Torneio FD Empreendimentos de Tênis e Beach tennis – Dupla Masculina. Ao total foram 36 duplas competindo, ficando assim o resultado:
Masculino A-Campeões: Lincoln Silva e Moisés T. Junior. Finalistas: Edwaldo Vicente e Lucas André Kauva.
Masculino B-Campeões: Pietro Carvalho e Matheus Vettorello. Finalistas: Rafael Marassi e Rodolfo A. Batista.
Masculino C-Campeões: Leonardo Fabre e Luiz F. Favretto. Luersen. Finalistas: Guilherme Klein e Harysson Roberto Tres.
Também foi realizado na AMC o Torneio FD Empreendimentos Beach Tennis Feminino. Confira o resultado:
Feminio A-Campeãs: Claudia Regina Felicetti e Kelly Regina C. Latskiv. Finalistas: Lais Cristina Catapan e Thais Schenato.
Feminino B-Campeãs: Angela Marina Leite e Valentina Stofela Bertol. Finalistas: Bruna Tolentino e Kelly C. Martins Pissolitto.
Entre o público presente, estiveram o Diretor de Esportes e vice presidente da AMC, Dr. João Renato Dias dos Santos, Rodigo Santos da Tênis Mania, organizador do torneio e também muitos médicos e familiares dos competidores. O Playground esteve lotado de crianças. Um final de semana festivo e alegre. Convidamos você médico a vir fazer parte da família AMC. Esperamos você!!!