Educação superior

Paraná - A Unespar lança em 2 de fevereiro a campanha do vestibular dos cursos incorporados da antiga Uniuv, em União da Vitória. O evento ocorre no Cine Teatro Luz, às 10h, com oferta de vagas em Administração, Educação Física, Engenharia Civil, Odontologia e Sistemas de Informação. “É um passo histórico para consolidar o ensino superior público e gratuito na região”, afirmou o deputado e líder do governo na Alep, Hussein Bakri. A incorporação fortalece a Unespar e amplia o acesso da população à universidade estadual.

Porto do Paraná

O agronegócio foi o principal motor do crescimento do Terminal de Contêineres de Porto de Paranaguá em 2025. O terminal encerrou o ano com recorde de 11,5 milhões de toneladas movimentadas, alta de 7% sobre 2024. As exportações responderam por mais de 60% do total, com 8,29 milhões de toneladas. A ampliação da capacidade operacional do Porto de Paranaguá sustentou o desempenho.

Exportações paranaenses

O segmento de carnes e congelados liderou os embarques no terminal, com 3,82 milhões de toneladas. A carne bovina alcançou 1,03 milhão de toneladas exportadas, crescimento de 53% em um ano. No frango, o último trimestre registrou alta de 9%, com recorde mensal em dezembro. Madeira, papel e celulose e outras cargas do agro completam o protagonismo do Paraná.

Campeonato Paranaense

O Campeonato Paranaense definiu os confrontos das quartas de final, com Londrina x São Joseense, Foz do Iguaçu x Athletico, Azuriz x Operário e Coritiba x Cianorte, com jogos de ida e volta. As partidas acontecem em 31/01 e 01/02 (ida) e 07/02 e 08/02 (volta), com os times à esquerda decidindo em casa. O chaveamento mantém a possibilidade de um clássico Atletiba apenas na final do Estadual.