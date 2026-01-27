Educação superior

Paraná - A Unespar lança em 2 de fevereiro a campanha do vestibular dos cursos incorporados da antiga Uniuv, em União da Vitória. O evento ocorre no Cine Teatro Luz, às 10h, com oferta de vagas em Administração, Educação Física, Engenharia Civil, Odontologia e Sistemas de Informação. “É um passo histórico para consolidar o ensino superior público e gratuito na região”, afirmou o deputado e líder do governo na Alep, Hussein Bakri. A incorporação fortalece a Unespar e amplia o acesso da população à universidade estadual.
Porto do Paraná
O agronegócio foi o principal motor do crescimento do Terminal de Contêineres de Porto de Paranaguá em 2025. O terminal encerrou o ano com recorde de 11,5 milhões de toneladas movimentadas, alta de 7% sobre 2024. As exportações responderam por mais de 60% do total, com 8,29 milhões de toneladas. A ampliação da capacidade operacional do Porto de Paranaguá sustentou o desempenho.
Exportações paranaenses
O segmento de carnes e congelados liderou os embarques no terminal, com 3,82 milhões de toneladas. A carne bovina alcançou 1,03 milhão de toneladas exportadas, crescimento de 53% em um ano. No frango, o último trimestre registrou alta de 9%, com recorde mensal em dezembro. Madeira, papel e celulose e outras cargas do agro completam o protagonismo do Paraná.
Campeonato Paranaense
O Campeonato Paranaense definiu os confrontos das quartas de final, com Londrina x São Joseense, Foz do Iguaçu x Athletico, Azuriz x Operário e Coritiba x Cianorte, com jogos de ida e volta. As partidas acontecem em 31/01 e 01/02 (ida) e 07/02 e 08/02 (volta), com os times à esquerda decidindo em casa. O chaveamento mantém a possibilidade de um clássico Atletiba apenas na final do Estadual.
Senado no Paraná
Levantamento da Paraná Pesquisas aponta o ex-governador Álvaro Dias na liderança para o Senado em 2026 nos dois cenários testados. Na disputa pela segunda vaga, aparecem tecnicamente próximos o presidente da Alep, Alexandre Curi, e a jornalista Cristina Graeml, conforme o cenário. A pesquisa foi encomendada pelo MDB, ouviu 1.300 eleitores em 54 municípios e tem margem de erro de 2,8 pontos. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PR-08451/2026.
Desestatização
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná liberou o avanço da desestatização da Celepar, após esclarecimentos ao conselheiro Durval Amaral. Com o aval, estudos e cronograma do processo são retomados pelo Governo do Estado. O TCE entendeu que não há risco à propriedade dos dados pessoais, que seguem sob controle do Estado. Para Alex Canziani, a medida amplia a eficiência e reduz custos dos serviços digitais ao cidadão.
CNH mais barata
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou que o Estado vai enviar à Assembleia Legislativa do Paraná projeto que reduz em 55% o custo dos exames da CNH. O valor máximo cai de R$ 404 para R$ 180, com exames médicos e psicológicos a R$ 90 cada. A proposta reclassifica os serviços como preço público, garantindo segurança jurídica e equilíbrio fiscal.