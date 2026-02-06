Cascavel e Paraná - O Dia da Jovem Advocacia, comemorado em 3 de fevereiro, conforme o Projeto de Lei nº 33/2025 da Câmara Municipal de Cascavel, representa o reconhecimento, incentivo e valorização de profissionais que, mesmo no início da carreira, já assumem grandes responsabilidades na defesa da cidadania, no acesso à Justiça e na construção de uma sociedade mais justa. Na OAB Cascavel, a jovem advocacia se destaca pelo compromisso com o aprimoramento técnico, pela troca de experiências e pela atuação ética e responsável.
OAB CASCAVEL NO COMAD
A OAB Cascavel informa a posse do Dr. Gustavo Borges como seu representante no COMAD (Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas), reforçando o compromisso institucional da Ordem com a construção e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à promoção da cidadania e do interesse social. A atuação da OAB Cascavel no COMAD reafirma o papel da advocacia na defesa dos direitos fundamentais e na participação ativa em espaços de diálogo e deliberação, especialmente em temas sensíveis e relevantes para a sociedade.
GOLPE DO FALSO ADVOGADO,
A OAB Cascavel alerta para novas versões do golpe do falso advogado, que têm se tornado cada vez mais sofisticadas. Criminosos agora se passam por advogados, promotores, juízes e até por tribunais, simulando audiências virtuais e prometendo valores a receber. Diante do aumento desses casos, a OAB Cascavel reforça a orientação à população: desconfie de contatos inesperados, não realize pagamentos nem forneça dados pessoais ou bancários sem confirmação direta com um advogado de confiança ou pelos canais oficiais do Judiciário.
VISITA À VARA DE EXECUÇÃO PENAL
Nesta semana, a OAB Cascavel realizou uma Vara de Execução Penal Institucional à Vara de Execução Penal, reforçando o diálogo e a atuação conjunta em temas sensíveis à Justiça Criminal. Estiveram presentes a presidente da Subseção, Dra. Silvia Mascarello Massaro, além de representantes da Comissão de Execução Penal e da Comissão de Direito Criminal, fortalecendo o compromisso da Ordem com a defesa das prerrogativas, dos direitos fundamentais e do aprimoramento do sistema de justiça.