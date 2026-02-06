Cascavel e Paraná - O Dia da Jovem Advocacia, comemorado em 3 de fevereiro, conforme o Projeto de Lei nº 33/2025 da Câmara Municipal de Cascavel, representa o reconhecimento, incentivo e valorização de profissionais que, mesmo no início da carreira, já assumem grandes responsabilidades na defesa da cidadania, no acesso à Justiça e na construção de uma sociedade mais justa. Na OAB Cascavel, a jovem advocacia se destaca pelo compromisso com o aprimoramento técnico, pela troca de experiências e pela atuação ética e responsável.

OAB CASCAVEL NO COMAD

A OAB Cascavel informa a posse do Dr. Gustavo Borges como seu representante no COMAD (Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas), reforçando o compromisso institucional da Ordem com a construção e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à promoção da cidadania e do interesse social. A atuação da OAB Cascavel no COMAD reafirma o papel da advocacia na defesa dos direitos fundamentais e na participação ativa em espaços de diálogo e deliberação, especialmente em temas sensíveis e relevantes para a sociedade.