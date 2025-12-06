Na terapia sistêmica lidamos basicamente com situações que envolvem enredamentos ou identificações. Trata-se, como já explicamos em postagens anteriores, da dinâmico segundo a qual um membro atual do sistema familiar reencena o roteiro de vida de um antepassado com o qual está identificado. Esta identificação acontece, porque esse antepassado foi vítima de alguma injustiça até esse momento não reparada.

O terapeuta tem à sua disposição um sintoma visível e agora precisa fazer o caminho até a sua origem. Na terapia sistêmica não trabalhamos sobre o sintoma, e sim sobre a situação que deu origem a ele.

Essa metodologia de trabalho está embasada na ideia de que o indivíduo não é um ser isolado e separado no mundo, mas está vinculado a um sistema: a rede familiar à qual ele pertence. Assim, para descobrir a origem da dor, sofrimento ou dificuldade que o cliente atravessa olhamos para o sistema familiar dele.

Uma vez que a maior parte das dores, sofrimentos e dificuldades de uma pessoa estão relacionadas a identificações, um aspecto importante na solução é encontrar quem está faltando na família, isto é, quem foi excluído dela.

Em geral, o excluído é, aos olhos dos demais membros da família, o “mau”, tendo sido alijado do sistema familiar porque isso parecia aos olhos dos demais como a coisa certa a ser feita.