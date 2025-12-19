Coluna OAB Cascavel

AÇÃO DE NATAL

Cascavel e Paraná - O clima de Natal tomou conta do bairro XIV de Novembro com a ação promovida pela OAB Cascavel. A iniciativa, realizada em parceria com a Associação de Moradores, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e a Comissão de Acessibilidade, reforçou o compromisso com a inclusão e a responsabilidade social. O encontro contou com o apoio do Frei Aloísio, que cedeu o espaço da Capela São Sebastião.

DOAÇÃO DE ALIMENTOS

A Comissão de Direito Previdenciário realizou, no dia 12 de dezembro, a entrega dos alimentos arrecadados durante o 3º Workshop Previdenciário. Ao todo, 50 quilos de donativos foram destinados ao Instituto Educacional Morumbi. A ação contou com a participação da diretoria e membros da comissão, reforçando o caráter coletivo da iniciativa.

MULHERES ADVOGADAS

A Câmara Municipal realizou, no dia 10 de dezembro, uma sessão solene em homenagem a advogadas da OAB Cascavel, por iniciativa do vereador Rondinelle Batista e do advogado Thiago Kozak. A cerimônia marcou as celebrações do Dia da Mulher Advogada, comemorado em 15 de dezembro, com a entrega de Votos de Louvor e Congratulações. O ato reconheceu a contribuição das profissionais para a advocacia e para o desenvolvimento do município. A solenidade contou com a presença da presidente da Subseção, Dra. Silvia Regina Mascarello Massaro, e de autoridades locais, reforçando o compromisso institucional com a valorização da advocacia feminina.