Coluna OAB Cascavel

AÇÃO DE NATAL
Cascavel e Paraná - O clima de Natal tomou conta do bairro XIV de Novembro com a ação promovida pela OAB Cascavel. A iniciativa, realizada em parceria com a Associação de Moradores, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e a Comissão de Acessibilidade, reforçou o compromisso com a inclusão e a responsabilidade social. O encontro contou com o apoio do Frei Aloísio, que cedeu o espaço da Capela São Sebastião.
DOAÇÃO DE ALIMENTOS
A Comissão de Direito Previdenciário realizou, no dia 12 de dezembro, a entrega dos alimentos arrecadados durante o 3º Workshop Previdenciário. Ao todo, 50 quilos de donativos foram destinados ao Instituto Educacional Morumbi. A ação contou com a participação da diretoria e membros da comissão, reforçando o caráter coletivo da iniciativa.
MULHERES ADVOGADAS
A Câmara Municipal realizou, no dia 10 de dezembro, uma sessão solene em homenagem a advogadas da OAB Cascavel, por iniciativa do vereador Rondinelle Batista e do advogado Thiago Kozak. A cerimônia marcou as celebrações do Dia da Mulher Advogada, comemorado em 15 de dezembro, com a entrega de Votos de Louvor e Congratulações. O ato reconheceu a contribuição das profissionais para a advocacia e para o desenvolvimento do município. A solenidade contou com a presença da presidente da Subseção, Dra. Silvia Regina Mascarello Massaro, e de autoridades locais, reforçando o compromisso institucional com a valorização da advocacia feminina.
TRIBUTO À CIDADANIA
A OAB Cascavel participou, no dia 9 de dezembro, do encontro promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). A agenda teve como foco a campanha Tributo à Cidadania, a apresentação de novos termos de parceria e a prestação de contas dos projetos em andamento. O evento reforçou a importância da transparência, do diálogo e do fortalecimento das políticas públicas. Representada pela advogada Giovana Gonsalves, conselheira do CMDCA, a OAB reiterou o compromisso da advocacia com a proteção dos direitos da infância e da adolescência.
HOMENAGEM
No dia 9 de dezembro, a OAB Cascavel homenageou dez advogados com mais de 30 anos de atuação ininterrupta, reconhecendo trajetórias que atravessam momentos decisivos da Justiça brasileira. A solenidade reuniu memórias e reencontros de uma advocacia forjada em tempos de poucos recursos, no antigo Fórum da Rua São Paulo. O evento celebrou a continuidade e a dedicação de uma geração que ajudou a construir a história da advocacia local.
SOLENIDADE Na noite de 5 de dezembro, a sede da Subseção recebeu a solenidade de assinatura do Protocolo de Prevenção e Enfrentamento à Violência Política de Gênero. O encontro reuniu representantes dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, além da sociedade civil. Na ocasião, houve homenagem ao desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, presidente do TRE-PR, pela contribuição ao fortalecimento das instituições. Fruto da articulação entre diversas lideranças, o protocolo reafirma o respeito, a igualdade e a segurança das mulheres na vida política. Um avanço concreto em direção a uma democracia mais justa e inclusiva.