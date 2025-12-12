Coluna OAB Cascavel

LAÇO BRANCO

Cascavel e Paraná - A OAB Cascavel promoveu, em 6 de dezembro, a Ação do Laço Branco, marcada por um ato público de conscientização no Calçadão em defesa do fim da violência contra as mulheres. A mobilização reuniu profissionais, cidadãos e representantes da advocacia para reforçar o papel fundamental dos homens no enfrentamento à violência e na construção de ambientes mais seguros. A subseção agradeceu a participação de todos que aderiram à iniciativa.

PARCERIA VOLVO SERVOPA

A OAB Cascavel, em parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados, firmou um acordo exclusivo com a Volvo Servopa. A partir de agora, profissionais da advocacia que adquirirem um veículo novo da marca terão acesso aos mesmos benefícios concedidos a frotistas e produtores rurais. Os descontos variam entre R$ 30 mil e R$ 90 mil, conforme o modelo escolhido.

OAB FLASH

A OAB-PR ampliou a valorização da trajetória profissional ao estender, de forma retroativa, o ensaio fotográfico já tradicional no momento do juramento para advogados e advogadas com até cinco anos de inscrição. Em Cascavel, o OAB Flash oferecerá 260 vagas para um ensaio profissional gratuito, mediante agendamento. A ação ocorre no dia 12 de dezembro, na sede da subseção, e as fotos serão enviadas posteriormente pelo sistema da Seccional, sem custos.