Coluna OAB Cascavel

LAÇO BRANCO
Cascavel e Paraná - A OAB Cascavel promoveu, em 6 de dezembro, a Ação do Laço Branco, marcada por um ato público de conscientização no Calçadão em defesa do fim da violência contra as mulheres. A mobilização reuniu profissionais, cidadãos e representantes da advocacia para reforçar o papel fundamental dos homens no enfrentamento à violência e na construção de ambientes mais seguros. A subseção agradeceu a participação de todos que aderiram à iniciativa.
PARCERIA VOLVO SERVOPA
A OAB Cascavel, em parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados, firmou um acordo exclusivo com a Volvo Servopa. A partir de agora, profissionais da advocacia que adquirirem um veículo novo da marca terão acesso aos mesmos benefícios concedidos a frotistas e produtores rurais. Os descontos variam entre R$ 30 mil e R$ 90 mil, conforme o modelo escolhido.
OAB FLASH
A OAB-PR ampliou a valorização da trajetória profissional ao estender, de forma retroativa, o ensaio fotográfico já tradicional no momento do juramento para advogados e advogadas com até cinco anos de inscrição. Em Cascavel, o OAB Flash oferecerá 260 vagas para um ensaio profissional gratuito, mediante agendamento. A ação ocorre no dia 12 de dezembro, na sede da subseção, e as fotos serão enviadas posteriormente pelo sistema da Seccional, sem custos.
RECESSO
A OAB Cascavel inicia oficialmente seu período de recesso no dia 18 de dezembro, momento em que interrompe as atividades para reorganizar processos e recarregar as energias. O atendimento retorna em 07 de janeiro, marcando o início de um novo ciclo de trabalho. A subseção reforça o convite para que todos aproveitem o período para descansar e renovar as forças para 2026.
MARKETING JURÍDICO
O coordenador estadual de Fiscalização da OAB-PR, Dr. André Portugal Cezar, esteve na OAB Cascavel para a palestra “Técnicas e Estratégias de Marketing Jurídico”, trazendo reflexões essenciais sobre comunicação na advocacia. Além da exposição, uma dinâmica prática e a gravação de vídeos explicativos reforçaram o que é permitido ou não na publicidade profissional. O material deverá ser divulgado em breve, fortalecendo a atuação ética da classe. A subseção também reforça o convite aos profissionais para integrarem a Comissão de Fiscalização.
REUNIÃO DE CONSELHO
OAB Cascavel realizou no dia 01/12, a última reunião de Conselho de 2025. A reunião foi marcada por balanços e alinhamentos sobre o trabalho desenvolvido ao longo do ano. O encontro também celebrou conquistas e avanços da subseção, reforçando o compromisso institucional com a advocacia local. A entidade destacou o empenho das conselheiras e dos conselheiros, cuja dedicação fortalece a representatividade da classe na região.