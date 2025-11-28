Coluna OAB Cascavel

PANFLETAÇO

Cascavel e Paraná - A OAB Cascavel participou do panfletaço estadual realizado no dia 19. A ação, promovida pela Comissão de Prerrogativas da OAB-PR, alertou para o golpe do falso advogado, no qual criminosos se passam por profissionais para pedir depósitos e oferecer serviços irregulares. Durante a mobilização, foram reforçadas orientações como checar o registro na OAB, desconfiar de contatos inesperados e nunca efetuar pagamentos sem confirmar a identidade do advogado.

FEIRA DE ESTÁGIOS

A OAB Cascavel marcou presença na 1ª Feira de Estágios da OAB Paraná, representada pela Dra. Denise de Lima, coordenadora do Exame de Ordem da subseção. O evento, promovido pela Comissão de Estágio e Exame de Ordem, lançou oficialmente a Cartilha e o Manual do Estagiário. A programação reuniu oficinas práticas, palestras e momentos de networking para fortalecer a formação dos futuros profissionais.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A OAB Cascavel promove, no dia 27 de novembro, o Seminário de Educação Inclusiva, iniciativa da Comissão de Acessibilidade e Direitos da Pessoa com Deficiência em parceria com o CMDPD e o Governo Municipal. O encontro discutirá a educação inclusiva sob a ótica da Lei Brasileira de Inclusão, reunindo profissionais da educação, da assistência social e interessados na pauta. Realizado na sede da subseção, das 13h30 às 17h30, o evento busca fomentar reflexões e práticas que fortaleçam a acessibilidade.