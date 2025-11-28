Coluna OAB Cascavel

PANFLETAÇO
Cascavel e Paraná - A OAB Cascavel participou do panfletaço estadual realizado no dia 19. A ação, promovida pela Comissão de Prerrogativas da OAB-PR, alertou para o golpe do falso advogado, no qual criminosos se passam por profissionais para pedir depósitos e oferecer serviços irregulares. Durante a mobilização, foram reforçadas orientações como checar o registro na OAB, desconfiar de contatos inesperados e nunca efetuar pagamentos sem confirmar a identidade do advogado.
FEIRA DE ESTÁGIOS
A OAB Cascavel marcou presença na 1ª Feira de Estágios da OAB Paraná, representada pela Dra. Denise de Lima, coordenadora do Exame de Ordem da subseção. O evento, promovido pela Comissão de Estágio e Exame de Ordem, lançou oficialmente a Cartilha e o Manual do Estagiário. A programação reuniu oficinas práticas, palestras e momentos de networking para fortalecer a formação dos futuros profissionais.
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A OAB Cascavel promove, no dia 27 de novembro, o Seminário de Educação Inclusiva, iniciativa da Comissão de Acessibilidade e Direitos da Pessoa com Deficiência em parceria com o CMDPD e o Governo Municipal. O encontro discutirá a educação inclusiva sob a ótica da Lei Brasileira de Inclusão, reunindo profissionais da educação, da assistência social e interessados na pauta. Realizado na sede da subseção, das 13h30 às 17h30, o evento busca fomentar reflexões e práticas que fortaleçam a acessibilidade.
JURAMENTO
A OAB Cascavel realizou, na segunda-feira (24), a penúltima cerimônia de juramento de 2025. Quinze novos advogados, a maioria mulheres, receberam suas carteiras e passaram a integrar a OAB Paraná. A sessão, presidida pela conselheira estadual Dra. Doralice Marchioro, reuniu bacharéis de oito subseções do estado. O ato reforçou a relevância institucional da Ordem no acolhimento e na orientação dos recém-ingressos.
SOLENIDADE
A OAB Cascavel realizará, no dia 5 de dezembro, às 19h, a solenidade de assinatura do Protocolo de Prevenção e Enfrentamento à Violência Política de Gênero. O ato reunirá representantes dos três poderes e da sociedade civil, com homenagem à gestão do presidente do TRE-PR, Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Construído de forma coletiva, o protocolo reafirma o compromisso institucional com a proteção e a igualdade das mulheres na política. Um avanço necessário para fortalecer a democracia e garantir segurança em espaços de representação.