Coluna OAB Cascavel

HACKATHON OAB/PR 2025

Cascavel e Paraná - A OAB Paraná lança o Hackathon OAB/PR 2025, um desafio de dois dias dedicado à criação de soluções jurídicas com apoio de Inteligência Artificial. A proposta foca menos em programação e mais em criatividade, aplicabilidade e trabalho colaborativo, abrindo espaço para que a advocacia explore novos caminhos tecnológicos. As inscrições são gratuitas e seguem até 24 de novembro, convidando profissionais e estudantes a participar de uma experiência que aproxima o Direito das inovações que já moldam o futuro da profissão.

FEIRA DE ESTÁGIOS

A OAB Cascavel marcou presença na 1ª Feira de Estágios da OAB Paraná, representada pela Dra. Denise de Lima, coordenadora do Exame de Ordem da Subseção. O evento, promovido pela Comissão de Estágio e Exame de Ordem, lançou oficialmente a Cartilha e o Manual do Estagiário. A programação reuniu oficinas, palestras e espaços de networking voltados à preparação profissional dos futuros advogados. A participação da Subseção reforça o compromisso com a formação qualificada e a inserção responsável no mercado jurídico.