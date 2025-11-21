Coluna OAB Cascavel

HACKATHON OAB/PR 2025
Cascavel e Paraná - A OAB Paraná lança o Hackathon OAB/PR 2025, um desafio de dois dias dedicado à criação de soluções jurídicas com apoio de Inteligência Artificial. A proposta foca menos em programação e mais em criatividade, aplicabilidade e trabalho colaborativo, abrindo espaço para que a advocacia explore novos caminhos tecnológicos. As inscrições são gratuitas e seguem até 24 de novembro, convidando profissionais e estudantes a participar de uma experiência que aproxima o Direito das inovações que já moldam o futuro da profissão.
FEIRA DE ESTÁGIOS
A OAB Cascavel marcou presença na 1ª Feira de Estágios da OAB Paraná, representada pela Dra. Denise de Lima, coordenadora do Exame de Ordem da Subseção. O evento, promovido pela Comissão de Estágio e Exame de Ordem, lançou oficialmente a Cartilha e o Manual do Estagiário. A programação reuniu oficinas, palestras e espaços de networking voltados à preparação profissional dos futuros advogados. A participação da Subseção reforça o compromisso com a formação qualificada e a inserção responsável no mercado jurídico.
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Na quinta-feira (13/11), uma audiência pública reacendeu o debate sobre o acesso à Justiça. A proposta de descentralizar e desregionalizar o Judiciário pode afastar a população do atendimento técnico e humanizado oferecido pelas varas especializadas do interior. A presença do Poder Legislativo, autoridades e sociedade civil fortaleceu um diálogo urgente sobre a preservação dessas estruturas. A defesa da advocacia e de uma Justiça acessível permanece como compromisso inegociável.
PRERROGATIVAS DAS ADVOGADAS
Na terça-feira (11), a OAB Cascavel sediou a palestra “Prerrogativa das Advogadas”, ministrada pela Dra. Katherine Gaitkoski e Dra. Maruzia Paola Fernandes. O encontro, promovido pelas Comissões das Mulheres Advogadas e de Defesa das Prerrogativas Profissionais, reforçou a necessidade de garantir condições dignas de atuação e respeito às prerrogativas no dia a dia da advocacia.