Coluna OAB Cascavel

COLÉGIO DE PRESIDENTES
Cascavel e Paraná - O III Colégio de Presidentes de Subseções da OAB Paraná e o II Encontro de Delegados da CAA-PR reuniram lideranças da advocacia em Paranaguá para discutir projetos e pautas estratégicas da gestão. A OAB Cascavel foi representada pelo diretor de Prerrogativas, Dr. Leandro Moratelli Batista, e pelo delegado da CAA-PR, Dr. Juliano Tolentino. Entre os temas debatidos, estiveram estratégia digital, fiscalização e programas de estágio. O evento também contou com uma mini feira que apresentou iniciativas voltadas à inovação e à integração das subseções.
NOVA COMISSÃO
A OAB Cascavel anunciou a criação da Comissão de Fiscalização, que terá como foco assegurar o exercício ético e responsável da advocacia. A nova comissão atuará não apenas de forma punitiva, mas também preventiva, promovendo orientações e boas práticas profissionais. A iniciativa reforça o compromisso da subseção com a integridade e o fortalecimento da classe.
SEMINÁRIO
O 1º Seminário de Direito e Processo do Trabalho do Oeste do Paraná reuniu profissionais e estudantes para debater temas relevantes da advocacia trabalhista. O evento, promovido pela Comissão de Direito do Trabalho da OAB Cascavel, ocorreu no dia 31 de outubro e contou com palestras e discussões que ampliaram o conhecimento jurídico e fortaleceram o diálogo entre a classe. A iniciativa consolidou-se como um espaço de aprendizado e valorização da advocacia regional.
WORKSHOP PREVIDENCIÁRIO
O 3º Workshop Previdenciário da OAB Cascavel reuniu advogados e acadêmicos em um encontro voltado à atualização e ao aprimoramento técnico na área do Direito Previdenciário. Realizado na sede da subseção, no dia 07 de novembro, o evento contou com ampla participação e teve caráter solidário, destinando alimentos arrecadados a instituições locais. A iniciativa reforçou o compromisso da OAB Cascavel com a formação contínua e a responsabilidade social da advocacia.
CONFRATERNIZAÇÃO
A OAB da Comarca de Capitão Leônidas Marques realizará seu tradicional Almoço de Confraternização de fim de ano, no dia 07 de dezembro. O encontro marcará o encerramento das atividades de 2025, a fim de fortalecer os laços da classe e celebrar as conquistas alcançadas ao longo do ano.