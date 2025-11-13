Coluna OAB Cascavel

COLÉGIO DE PRESIDENTES

Cascavel e Paraná - O III Colégio de Presidentes de Subseções da OAB Paraná e o II Encontro de Delegados da CAA-PR reuniram lideranças da advocacia em Paranaguá para discutir projetos e pautas estratégicas da gestão. A OAB Cascavel foi representada pelo diretor de Prerrogativas, Dr. Leandro Moratelli Batista, e pelo delegado da CAA-PR, Dr. Juliano Tolentino. Entre os temas debatidos, estiveram estratégia digital, fiscalização e programas de estágio. O evento também contou com uma mini feira que apresentou iniciativas voltadas à inovação e à integração das subseções.

NOVA COMISSÃO

A OAB Cascavel anunciou a criação da Comissão de Fiscalização, que terá como foco assegurar o exercício ético e responsável da advocacia. A nova comissão atuará não apenas de forma punitiva, mas também preventiva, promovendo orientações e boas práticas profissionais. A iniciativa reforça o compromisso da subseção com a integridade e o fortalecimento da classe.

SEMINÁRIO

O 1º Seminário de Direito e Processo do Trabalho do Oeste do Paraná reuniu profissionais e estudantes para debater temas relevantes da advocacia trabalhista. O evento, promovido pela Comissão de Direito do Trabalho da OAB Cascavel, ocorreu no dia 31 de outubro e contou com palestras e discussões que ampliaram o conhecimento jurídico e fortaleceram o diálogo entre a classe. A iniciativa consolidou-se como um espaço de aprendizado e valorização da advocacia regional.